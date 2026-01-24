Obavijesti

News

Komentari 3
ANALIZA BOŽE KOVAČEVIĆA PLUS+

Trump je ukrao metodu ograničenog suvereniteta od sovjeta Leonida Brežnjeva

Piše Božo kovaćević, politički analitičar i bivši veleposlanik u Moskvi,
Čitanje članka: 6 min
Trump je ukrao metodu ograničenog suvereniteta od sovjeta Leonida Brežnjeva
Foto: Reuters

NOVI EXPRESS Unutar svoje interesne sfere će – kao što je to radio Brežnjev u zemljama članicama Varšavskog pakta – predsjednik SAD-a činit će što ga je volja i ograničavati suverenitet malih država

Admiral

Krajem 1968. godine sovjetski lider Leonid Brežnjev je, u govoru na Petom kongresu Poljske ujedinjene radničke partije, iznio stajalište o tome da pokušaj ugrožavanja komunističke vlasti u bilo kojoj članici Varšavskog pakta nije problem samo te zemlje nego zajednički problem svih članica. Time je opravdao vojnu intervenciju protiv Čehoslovačke, koju su, u ljeto 1968. godine, provele snage Varšavskog pakta na čelu sa sovjetskim snagama i na osnovi naredbe iz Kremlja. Ondje je komunističko rukovodstvo na čelu s Aleksandrom Dubčekom pokušalo reformirati čehoslovački političku sustav po uzoru na Titovu Jugoslaviju, koja je, nakon raskida sa Staljinom 1948. godine, uspješno razvijala vlastiti model socijalizma zadobivši simpatije i na Istoku i na Zapadu. Za sovjetsko rukovodstvo takav scenarij, koji bi mogao podrazumijevati da još jedna zemlja s komunističkim rukovodstvom izađe iz sovjetske sfere utjecaja i približi se Zapadu, bio je potpuno neprihvatljiv.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu
IPAK JE AI

Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu

Svi su komentirali da je stvarni skok Kolinde Grabar Kitarović u ledeno more AI, pa mi je došla inspiracija za post i fotografije. AI multimedijom se bavim već više od dvije godine, kaže fotograf Rezo za 24sata
FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali
OPSADNO STANJE U ZAGREBU

FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali

Hrabrost je sve veća i na ulici, sve dok netko zaista i ne strada. Ali, niti onda neće biti kriv HDZ , napisala je zastupnica...
Pripremite se jer stiže obilna kiša, a sutra je moguć i snijeg. Najveća promjena na jugu
PROMJENA VREMENA

Pripremite se jer stiže obilna kiša, a sutra je moguć i snijeg. Najveća promjena na jugu

Dalmaciju i krajnji jug zemlje očekuje promjenjivo i kišovito vrijeme, mjestimice uz jače pljuskove i grmljavinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026