Predsjednik otvoreno priznaje da je njegova hajka zapravo odmazda za ono što smatra negativnim medijskim izvještavanjem
Trump, koji živi u svijetu mašte, vodi bizarni rat protiv realnosti
Predsjednik Trump objavio je rat – ne Iranu, s kojim ga je već vodio, nego vodećim medijskim organizacijama u Sjedinjenim Državama. Nedavno je izbacio nekoliko medijskih kuća iz Bijele kuće, a tu je odluku sudac privremeno poništio do okončanja pravnog postupka. Unatoč toj odredbi, administracija i dalje uskraćuje CNN-u potpuni pristup predsjedniku. Trump otvoreno priznaje da je njegova hajka zapravo odmazda za ono što smatra negativnim medijskim izvještavanjem. To očito predstavlja napad na slobodu medija zajamčenu Ustavom SAD-a i sudovi će to gotovo sigurno poništiti. No u međuvremenu koristi svoj rat protiv tiska kako bi biračima na predstojećim međuizborima nametnuo narativ da njihova zabrinutost zbog troškova života i rata u Iranu nije utemeljena na stvarnosti nego posljedica medijske manipulacije.
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