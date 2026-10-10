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KOLUMNA JAMESA B. FOLEYA PLUS+

Trump, koji živi u svijetu mašte, vodi bizarni rat protiv realnosti

Piše James B. Foley, bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj,
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Trump, koji živi u svijetu mašte, vodi bizarni rat protiv realnosti
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Predsjednik otvoreno priznaje da je njegova hajka zapravo odmazda za ono što smatra negativnim medijskim izvještavanjem

Predsjednik Trump objavio je rat – ne Iranu, s kojim ga je već vodio, nego vodećim medijskim organizacijama u Sjedinjenim Državama. Nedavno je izbacio nekoliko medijskih kuća iz Bijele kuće, a tu je odluku sudac privremeno poništio do okončanja pravnog postupka. Unatoč toj odredbi, administracija i dalje uskraćuje CNN-u potpuni pristup predsjedniku. Trump otvoreno priznaje da je njegova hajka zapravo odmazda za ono što smatra negativnim medijskim izvještavanjem. To očito predstavlja napad na slobodu medija zajamčenu Ustavom SAD-a i sudovi će to gotovo sigurno poništiti. No u međuvremenu koristi svoj rat protiv tiska kako bi biračima na predstojećim međuizborima nametnuo narativ da njihova zabrinutost zbog troškova života i rata u Iranu nije utemeljena na stvarnosti nego posljedica medijske manipulacije.

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