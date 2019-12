Trump najavio: 15. siječnja ću potpisati sporazum s Kinom

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da će potpisati "vrlo veliku i sveobuhvatnu prvu fazu trgovinskog sporazuma" s Kinom 15. siječnja.

Trump je ranije ovaj mjesec objavio da je postignut dogovor o prvoj fazi sporazuma, ali tada nije bio određen datum potpisivanja.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!