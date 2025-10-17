Trump najavio pregovore za mir o Ukrajini u Budimpešti. Orban: 'Sjajne vijesti, spremni smo!'

IGRA ŽIVACA OKO TOMAHAWKA

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastaje se u petak u Washingtonu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, u trenutku dok Trumpova administracija važe hoće li Ukrajini isporučiti napredne krstareće projektile Tomahawk, sposobne za udare duboko unutar ruskog teritorija.

Treći između dvojice čelnika od početka godine dolazi u jeku složenih diplomatskih manevara koji uključuju i izravne razgovore između Washingtona i Moskve, ostavljajući Kijev u neizvjesnosti oko budućnosti američke podrške.

Posjet Zelenskog slijedi samo dan nakon što je Trump objavio da je ostvario "veliki napredak" u telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te da su dogovorili sastanak licem u lice u Mađarskoj. Dok se Zelenski nada konkretnoj vojnoj pomoći, Trumpova nepredvidivost i paralelni dijalog s Kremljom čine ishod ovog sastanka ključnim za daljnji tijek rata.

U središtu trenutnih razgovora su projektili Tomahawk, oružje koje bi moglo promijeniti stratešku ravnotežu u ratu. S dometom do 2.500 kilometara, ovi projektili omogućili bi Ukrajini gađanje ključnih vojnih i infrastrukturnih ciljeva duboko u Rusiji.

Zelenski je, dolazeći u SAD, poručio da Moskva "žuri s obnovom dijaloga čim čuje za Tomahawke", sugerirajući da je sama prijetnja isporukom moćno diplomatsko oružje.

Trump je, u svom stilu, davao proturječne signale. Upitan razmatra li slanje projektila, odgovorio je: "Vidjet ćemo... Moguće." Međutim, nakon razgovora s Putinom, izrazio je zabrinutost, rekavši da SAD "ne može iscrpiti" vlastite zalihe Tomahawka. Ta dvosmislenost drži i Kijev i Moskvu u neizvjesnosti. Kremlj je oštro upozorio da bi isporuka takvog oružja predstavljala "kvalitativno novu fazu eskalacije".

Dok Zelenski traži oružje, Trump istovremeno gradi mostove prema Putinu. Njihov telefonski razgovor opisao je kao "vrlo produktivan", najavljujući sastanak savjetnika dviju zemalja već sljedeći tjedan, nakon čega slijedi i njihov osobni susret u Budimpešti za otprilike dva tjedna. Mađarski premijer Viktor Orbán pozdravio je najavu kao "sjajnu vijest za miroljubive ljude svijeta".