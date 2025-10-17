Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin dogovorili su u četvrtak još jedan summit o ratu u Ukrajini, što je iznenađujući potez koji je uslijedio nakon što je najava nove američke vojne podrške Kijevu izazvala zabrinutost u Moskvi
Trump najavio pregovore za mir o Ukrajini u Budimpešti. Orban: 'Sjajne vijesti, spremni smo!'
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastaje se u petak u Washingtonu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, u trenutku dok Trumpova administracija važe hoće li Ukrajini isporučiti napredne krstareće projektile Tomahawk, sposobne za udare duboko unutar ruskog teritorija.
Treći između dvojice čelnika od početka godine dolazi u jeku složenih diplomatskih manevara koji uključuju i izravne razgovore između Washingtona i Moskve, ostavljajući Kijev u neizvjesnosti oko budućnosti američke podrške.
Posjet Zelenskog slijedi samo dan nakon što je Trump objavio da je ostvario "veliki napredak" u telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te da su dogovorili sastanak licem u lice u Mađarskoj. Dok se Zelenski nada konkretnoj vojnoj pomoći, Trumpova nepredvidivost i paralelni dijalog s Kremljom čine ishod ovog sastanka ključnim za daljnji tijek rata.
U središtu trenutnih razgovora su projektili Tomahawk, oružje koje bi moglo promijeniti stratešku ravnotežu u ratu. S dometom do 2.500 kilometara, ovi projektili omogućili bi Ukrajini gađanje ključnih vojnih i infrastrukturnih ciljeva duboko u Rusiji.
Zelenski je, dolazeći u SAD, poručio da Moskva "žuri s obnovom dijaloga čim čuje za Tomahawke", sugerirajući da je sama prijetnja isporukom moćno diplomatsko oružje.
Trump je, u svom stilu, davao proturječne signale. Upitan razmatra li slanje projektila, odgovorio je: "Vidjet ćemo... Moguće." Međutim, nakon razgovora s Putinom, izrazio je zabrinutost, rekavši da SAD "ne može iscrpiti" vlastite zalihe Tomahawka. Ta dvosmislenost drži i Kijev i Moskvu u neizvjesnosti. Kremlj je oštro upozorio da bi isporuka takvog oružja predstavljala "kvalitativno novu fazu eskalacije".
Dok Zelenski traži oružje, Trump istovremeno gradi mostove prema Putinu. Njihov telefonski razgovor opisao je kao "vrlo produktivan", najavljujući sastanak savjetnika dviju zemalja već sljedeći tjedan, nakon čega slijedi i njihov osobni susret u Budimpešti za otprilike dva tjedna. Mađarski premijer Viktor Orbán pozdravio je najavu kao "sjajnu vijest za miroljubive ljude svijeta".
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je u petak da će kasnije tijekom dana razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok je Budimpešta započela pripreme za sastanak između Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Trump je u četvrtak najavio da će se sastati s Putinom u mađarskoj prijestolnici kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.
Orban, dugogodišnji Trumpov saveznik koji je također održavao bliske veze s Rusijom unatoč ratu u Ukrajini, rekao je da će sastanak "biti o miru" i ako dođe do mirovnog sporazuma, to bi dovelo do nove faze gospodarskog razvoja u Mađarskoj i Europi.
Orban je za državni radio rekao da bi se sastanak mogao održati u sljedeća dva tjedna ako američki i ruski ministri vanjskih poslova uspiju riješiti preostala otvorena pitanja na planiranom sastanku sljedeći tjedan.
- Sinoć sam dao nalog za osnivanje organizacijskog odbora, odredili smo najvažnije zadatke i pripreme su započele - rekao je Orban. Nije dao druge detalje.
Orban je rekao da bi Europa trebala otvoriti vlastite diplomatske kanale prema Rusiji i ponovno je optužio EU da zauzima, kako je rekao, "proratni stav" oko Ukrajine.
Mađarski premijer se često sukobljavao s drugim čelnicima EU-a oko Ukrajine dovodeći u pitanje treba li blok slati vojnu pomoć Kijevu, a istovremeno je održavao veliku ovisnost Mađarske o uvozu ruskog plina i sirove nafte.
Kijev i Moskva eskaliraju rat masovnim napadima na energetsku infrastrukturu, dok se NATO muči s odgovorim na niz ruskih zračnih upada u europske zemlje.
Ukrajina želi projektile koji bi Moskvu i druge veće ruske gradove doveli u domet svoje vatre. U svom najnovijem napadu, Rusija je lansirala više od 300 dronova i 37 projektila kako bi ciljala infrastrukturu diljem Ukrajine u noći u četvrtak, rekao je Zelenskij. Kijev je pojačao vlastite napade na ruske ciljeve, uključujući rafineriju nafte u Saratovskoj regiji u četvrtak.
U svojim posljednjim upozorenjima Rusiji, Trump je u srijedu rekao da je indijski premijer Narendra Modi pristao prestati kupovati rusku naftu i da će administracija potisnuti Kinu da učini to isto.
Mađarska lokacija odabrana za summit Trump-Putin privukla je pozornost. Putin se traži zbog navodnih ratnih zločina, što mu ograničava putovanja. Ukrajinski odnosi s Mađarskom sve su napetiji. Zelenskij je prošli mjesec optužio mađarske dronove da su prešli u Ukrajinu, što je potaknulo mađarskog premijera Viktora Orbana da odgovori da Ukrajina nije neovisna suverena država.
Za razliku od većine čelnika NATO-a i Europske unije, Orban je održavao srdačne odnose s Rusijom, dok je istovremeno dovodio u pitanje logiku zapadne vojne pomoći Kijevu.
- Planirani sastanak američkog i ruskog predsjednika odlična je vijest za miroljubive ljude svijeta", rekao je Orban na X. "Spremni smo!" Kasnije je rekao da je telefonski razgovarao s Trumpom i da su u tijeku pripreme za mirovni summit SAD-a i Rusije.
Očekuje se da će sastanak Trumpa i Putina uslijediti nakon razgovora sljedeći tjedan između timova koje predvode američki državni tajnik Marco Rubio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, na lokaciji koja će biti naknadno određena.
U objavi na Truth Socialu, Trump je rekao da će Zelenskija izvijestiti o razgovorima s Rusijom u Ovalnom uredu u petak.
Bijela kuća se posljednjih dana činila sklonom davanju Zelenskom nove vojne podrške i sve je frustriranija Putinom. Ipak, Trumpov pomirljivi ton nakon telefonskog razgovora s Putinom doveo je u pitanje tu vojnu pomoć i ponovno potaknuo europske strahove od kapitulacije SAD-a pred Moskvom.
Od stupanja na dužnost u siječnju, Trump je redovito prijetio akcijama protiv Rusije, samo da bi odgodio te korake nakon razgovora s Putinom. Trump je tražio prekid vatre prije summita s Putinom na Aljasci u kolovozu, koji nije donio nikakve rezultate. U to vrijeme, neki su analitičari rekli da je Putin prihvatio američke ustupke bez namjere da zaustavi borbe.
Trostrani razgovori između Putina, Zelenskija i Trumpa, još jedan cilj kojemu je Washington u to vrijeme težio, nikada se nisu dogodili, a sada uopće ne postoji plan za takav sastanak. Republikanski predsjednik pozicionirao se kao mirotvorac, mašući diplomatskim postignućima, uključujući nedavni prekid vatre u Gazi i sporazum o taocima.
- Putin pokušava zaustaviti sve veći pritisak na Rusiju. Vidjet ćemo što će se dogoditi sutra, ali čini se da su se smanjile šanse za kretanje prema prekidu vatre pritiskom na Rusiju da se ozbiljno pozabavi time - rekao je Dan Fried, bivši dužnosnik State Departmenta.
Tijekom poziva, Putin je rekao Trumpu da bi isporuka raketa dugog dometa Ukrajini naštetila mirovnom procesu i vezama SAD-a i Rusije, rekao je novinarima pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.
- Što mislite da će reći, 'molim vas, prodajte im Tomahawke?' - kasnije se Trump našalio s novinarima. „Ne, on to ne želi“, dodao je Trump, nazivajući projektile "zlokobnim oružjem“.
Zelenski, koji je već u Washingtonu, rekao je da Putinova odluka da traži razgovore pokazuje da je u defenzivi.
- Već možemo vidjeti da Moskva žuri s nastavkom dijaloga čim čuje za Tomahawke - rekao je na X-u.