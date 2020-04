Trump ne želi paniku, a Bijela kuća predviđa 240.000 mrtvih

Mali zeleni kucaju na vrata Bijele kuće, pitaju "je l' stigo Donald"? U krunu Kipa slobode bačeni su onemoćali bolesnici osuđeni na smrt koje će američka inteligencija čudesno izliječiti prije zadnjeg bloka reklama. SAD uvijek uspije spasiti svijet.

No, srećom za nas, stvarna globalna opasnost, epidemija koronavirusa, otpočela je u Kini. Znamo da je nezahvalno reći da je epidemija negdje - srećom otpočela, ali da je buknula u SAD-u i da je prve odluke koje će se kasnije reflektirati na čitavi svijet donosio američki predsjednik koji je od početka minorizirao razmjere ove katastrofe i tako usporio procese ispitivanja medikamenata i nabavke zaštitne opreme, pitanje je bi li vapili za sadašnjim brojkama u grafikonima smrti.

Prve cjelovite izjave Donalda Trumpa o nekom tamo virusu iz Wuhana zabilježene su krajem siječnja, početkom veljače: "Mi to imamo pod kontrolom, sve će biti u redu", poručivao je. "Virus će možda otići, vidjet ćemo što će se dogoditi, nitko to zaista ne zna, on će jednog dana nekim čudom nestati", ponavljao je pred kamerama uporno tvrdeći kako je sve pod kontrolom. Dva mjeseca kasnije Amerika bilježi 4059 smrtnih slučajeva i 188647 zaraženih. Do kraja čitanja ovog članka te brojke već će biti pogrešne. Fake news, rekli bi neki.

Krajem veljače, Trump je govorio da broj oboljelih pada: "Idemo dolje, ne gore". Trumpa demantira statistika.

Tek prije desetak dana počeo je pridavati stvarnu pažnju problem: "Ovo je veoma zarazan virus. Nevjerojatan je", uozbiljio se američki predsjednik, no onda je dodao: "ali to je nešto nad čime imamo ogromnu kontrolu". Organizacije za provjeru točnosti činjenica oštro su ga kritizirale, optužujući da je zbog ekonomskih interesa stavio zdravstvo na zadnje mjesto. Smatra se da je želio prolongirati financijsku krizu umirujući javnost da opasnost od virusa ne postoji. Kad su ga novinari pitali zašto je iznosio tvrdnje da je "sve pod kontrolom", Trump je odgovorio: "Učinio sam to da zadržim zemlju mirnom, ne želim paniku", a nije se ustručavao ni izvrtati vlastite riječi. Sada tvrdi da je on oduvijek vidio prave razmjere katastrofe: "osjetio sam da je to pandemija i prije nego je itko drugi nazvao pandemijom".

CNN-ov urednik Chris Cillizza poručio je da američki predsjednik pokušava povijest napisati iznova tako da ispadne kao da je on oduvijek bio najpametnija osoba u prostoriji.

Kao i uvijek i svuda, na kraju dana najviše pate građani.

Tko ne zna kakvo je američko zdravstvo, taj nije pogledao nijedan od onih filmova s početka teksta. Reakcija Trumpa i njegove administracije u nepredviđenoj krizi stanovnicima SAD-a dala je misliti što bi bilo da se projekt reforme javnog zdravstva bivšeg predsjednika Baracka Obame u cijelosti usvojio i proveo u svim državama. Ovako, trudnice bježe glavom bez obzira na područja s manjom gustoćom naseljenosti, starci strepe iza zaključanih vrata ne znajući smiju li otvoriti iti dostavljačima. Pruži li im se prilika za liječenje, pitanje je tko će to moći platiti. Mediji se ovih dana dobacuju ispovjesti Amerikanke kojoj je stigao račun od nekih 230 tisuća kuna za liječenje koronavirusa.

No, ono što je zbilja odjeknulo pustim ulicama čitavog svijeta jest Trumpova najava da tek dolaze "veoma, veoma bolna dva tjedna". Bijela kuća predviđa da će koronavirus usmrtiti do 240 tisuća stanovnika SAD-a, čak i ako se budu pridržavali mjera društvenog distanciranja. Također, Trump poručuje i da bi milijuni umrli da se nije uključio on. SuperTrump.

Podaci u realnom vremenu govore da je samo u New Yorku do jučer u 15 sati bilo 75,795 zaraženih i 1550 umrlih.

Sve veće površine pretvaraju se u bolnice na otvorenom, kao što je slučaj s Central Parkom i teniskim terenima US Opena. Neprekidno se osmišljavaju nove lokacije za smještanje kreveta poput kongresnih centara, a nedostaje i medicinskog osoblja. U pomoć su priskočili i umirovljeni doktori.

Nema mjesta ni u mrtvačnicama. Iz bolnica se preminule doslovce tovari u kamione-hladnjače kakvima se do jučer prevozilo smrznutu hranu. Radnici Amazona štrajkali su jer se njihovo skladište ne zatvara, a već se znalo da su neki od zaposlenika zaraženi. Radnik koji je pokrenuo štrajk dobio je otkaz.

Guverner New Yorka Andrew Cuomo frustriran poručuje da se za dobiti respiratore upravitelji država moraju nadmetati kao na eBayu. Nazvao je to "bidding wars over ventilators". Trump opet umiruje riječima da respiratora ima više nego dovoljno i da je sve što guverneri moraju napraviti - pitati. Kome vjerovati, njemu? Poručuje i da više od milijun Amerikanaca testirano. Istovremeno, Detroit se ističe kao iduće najveće žarište novog kontinenta.

Da bolje dočaramo razmjere, više života u saveznim državama odnio je koronavirus nego teroristički napad 9. rujna 2001. godine.

Ali, nema razloga za strah. Ako išta, ostaje utjeha da će sve ovo brzo proći. Rekao je Trump - još dva tjedna i gotovo. On to vidi. Unaprijed zna, osjeća. Ima nepogrešiv instinkt za te stvari i nikada ne bi lagao svoj narod i ugrožavao njihovo zdravlje. Pogotovo ne radi profita.