BLACK HISTORY MONTH

Trump: 'Nisam rasist, osvojio sam više crnačkih glasova od bilo kojeg republikanca ikad'

Trump: 'Nisam rasist, osvojio sam više crnačkih glasova od bilo kojeg republikanca ikad'
Foto: Kevin Lamarque

Veliki pljesak okupljenih izazvale su Trumpove izjave o reformi kaznene politike i strožoj kontroli migracija

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump pohvalio se u srijedu crncima u svojoj administraciji, odbacio optužbe za rasizam i obećao "novo stoljeće" uspjeha za Afroamerikance na obilježavanju 100. obljetnice Mjeseca crnačke povijesti (Black History Month) u Bijeloj kući.

Njegove izjave proturječe kritičarima koji ga optužuju za ukidanje politike raznolikosti, jednakosti i uključivosti i uslijedile su nedugo nakon što je na predsjednikovom profilu na društvenim mrežama objavljen video u kojem su bivši predsjednik Barack ⁠Obama i njegova supruga Michelle prikazani kao majmuni.

U.S. President Donald Trump speaks during a Black History Month reception at the White House in Washington
Foto: Kevin Lamarque

Trump je ugostio oko stotinu uzvanika i biranim riječima govorio o poznatim crnim Amerikancima. Na pozornicu je pozvao crne dužnosnike u svojoj vladi, uključujući ministra za stanovanje Scotta Turnera kojeg je nazvao "izvanrednim" i ministra u Trumpovoj prvoj administraciji dr. Bena ​Carsona za kojeg je rekao da uskoro dobiti visoko odličje Predsjedničku medalju slobode.

Veliki pljesak okupljenih izazvale su Trumpove izjave o reformi kaznene politike i strožoj kontroli migracija. "Ne čudi me da smo 2024. osvojili više crnačkih glasova neko bilo koji republikanski predsjednički kandidat u povijesti", odgovorio im je Trump.

Jedna od gošći bila je baka mladića ubijenog 2017. "On govori o realnim stvarima, kao i ja", rekla je Forlesia Cook i zahvalila Trumpu što je u Washington pozvao Nacionalnu gardu radi  obračuna s kriminalom.

U.S. President Donald Trump speaks during a Black History Month reception at the White House in Washington
Foto: Kevin Lamarque

"Volim ga", rekla je Cook. "Ne zanimaju me priče o rasizmu, prestanite više s time. Pustite ga da radi svoj posao, a radi dobre stvari", dodala je.

Nakon smrti borca za ljudska prava Jessea Jacksona u utorak, Trump ‌je objavio jedanaest fotografija s Jacksonom i drugim slavnim crncima te napisao da "unatoč tome što me luđaci na radikalnoj ljevici i demokrati stalno i krivo nazivaju rasistom, uvijek mi je bilo zadovoljstvo pomagati Jesseu".

U.S. President Donald Trump speaks during a Black History Month reception at the White House in Washington
Foto: Kevin Lamarque

Nakon što su gosti uzvikivali "još četiri godine", Trump je događaj u Bijeloj kući završio s pogledom u budućnost.

"Ovo je vrlo posebna skupina ljudi", rekao je Trump. "Sretan vam Mjesec crnačke povijesti, sretna vam godine crnačke povijesti i sretno vam stoljeće crnačke povijesti".

Mjesec crnačke povijesti obilježava se svake veljače nizom događaja kojima se slave prošla i sadašnja postignuća Afroamerikanaca.

