Trump novinaru: Vi ste grozna i neodgojena osoba, sramite se

Bijela kuća objavila je u utorak da je oduzela novinarsku akreditaciju CNN-ovom novinaru koji je sudjelovao u razmirici s predsjednikom Donaldom Trumpom ranije tijekom dana na konferenciji za medije.

"Just sit down please... You're the enemy of the people."@realDonaldTrump's called CNN reporter @Acosta "rude" and "terrible" as they clashed at a news conference following the #Midterms2018. The reporter later had his White House pass revoked https://t.co/6bhYauqAlJ pic.twitter.com/uZvIjJdSP7