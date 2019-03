Trump o izvješću: 'Sramota je što sam sve morao pretrpjeti'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da je 'potpuno' oslobođen optužbe pošto je ministar pravosuđa objavio zaključke posebnog tužitelja Roberta Muellera o ruskoj istrazi za koju je ocijenio da je 'sramota' što se uopće dogodila.

- Nema dosluha, nema ometanja, OSLOBOĐEN OPTUŽBE potpuno i u cijelosti. SAČUVAJMO AMERIKU VELIKOM! - objavio je Trump na Twitteru. Rusku istragu je nazvao "nezakonitim pokušajem rušenja koji je propao".

- Iskreno, sramota je da je vaš predsjednik morao to pretrpjeti, a počelo je i prije nego sam izabran, rekao je uoči odlaska s Floride predsjedničkim zrakoplovom Air Force Oneom.

Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nakon dvogodišnje istrage posebni tužitelj Robert Mueller zaključio je da ne postoje dokazi o dosluhu Trumpova izbornog stožera i Moskve na predsjedničkim izborima 2016.

Ti zaključci koje je u nedjelju objavio ministar pravosuđa Bill Barr znače neprijepornu pobjedu za američkog predsjednika koji mjesecima tvrdi da nije bilo nikakva "tajnog dogovaranja". Oni mu ujedno pomažu s obzirom na izbore 2020.

- Istragom posebnog tužitelja nije utvrđeno da se Trumpov izborni stožer ili netko tko je s njim surađivao, dogovarao ili koordinirao s Rusijom u njezinim pokušajima da utječe na američke predsjedničke izbore 2016. - piše u Barrovu pismu na četiri stranice koje je poslano Kongresu i zatim objavljeno javnosti.

Bijela kuća je preko glasnogovornice Sarah Sanders ocijenila da je američki predsjednik ovim izvješćem "potpuno oslobođen optužbe".

- Posebni tužitelj nije utvrdio nikakav dosluh ni ometanje, objavila je Sanders na Twitteru.

Ministar pravosuđa William Barr i njegov zamjenik Rod Rosenstein su "usto utvrdili da nije bilo ometanja istrage. Zaključci ministarstva pravosuđa potpuno oslobađaju optužbe predsjednika Sjedinjenih Država, dodala je.

Trumpov odvjetnik je u nedjelju izjavio da sažetak Muellerova izvješća o ruskom upletanju u izbore 2016. pozitivniji nego što je očekivao.

- Bolji je nego što sam očekivao, rekao je odvjetnik Rudy Giuliani, dodajući da će uskoro dati izjavu o tom pitanju.

O drugom središnjem pitanju u izvješću, Trumpovu eventualnom ometanju istrage, Mueller nije iznio konačan zaključak.

.@realDonaldTrump declines to take questions as he returns to the White House but tells reporters "I just want to tell you, America is the greatest place on Earth." pic.twitter.com/dNRZ1HImy7