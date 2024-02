Trump o Navaljnijevoj smrti: 'Bio je vrlo hrabar čovjek, ali nije se trebao vratiti u Rusiju'

Bivši američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da je Aleksej Navaljni bio "vrlo hrabar čovjek" koji se "vjerojatno" nije trebao vratiti u Rusiju, ne okrivljujući nikoga za iznenadnu smrt ruskog oporbenjaka u zatvoru.

Demokratski predsjednik Joe Biden i drugi zapadni čelnici opružili su ruskog predsjednika za smrt Navaljnog, kao i Nikki Haley, jedina preostala suparnica Trumpu za republikansku predsjedničku nominaciju.

- Navaljni je jedna jako tužna situacija...bio je vrlo hrabar čovjek jer se vratio. Mogao se držati podalje- rekao je Trump u intervjuu Fox Newsu iz gradske vijećnice u Južnoj Karolini.

- I, iskreno govoreći, bilo bi vjerojatno puno bolje da se držao podalje i da je govorio izvan zemlje umjesto da se vratio, jer to se moglo dogoditi i to se na kraju dogodilo. To je užasna stvar- dodao je.

Kremlj je zanijekao bilo kakvu upletenost u smrt Navaljnog i zapadne optužbe da je Putin odgovoran nazvao neodgovornim i neprihvatljivim.

Trump je nadalje usporedio sebe i Navaljnog, aludirajući da su obojica žrtve političkog progona.

- To se događa i u našoj zemlji- rekao je Trump.

- U puno se stvari pretvaramo u komunističku zemlju. Pogledajte, ja sam vodeći kandidat i optužen sam.

Trump je u nedjelju na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da ga je smrt Navaljnog u arktičkoj kažnjeničkoj koloniji prošloga tjedna "dodatno osvijestila o tome što se događa" u SAD-u. Nije elaborirao tu tezu, ali je ranije često govorio o tome kako su optužnice protiv njega politički motivirane, tvrdnja koju tužitelji odbacuju.