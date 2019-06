Trump o novim optužbama za silovanje: 'Nije moj tip žene!'

Trump je to rekao u intervjuu za politički časopis The Hill, koji se dotaknio navoda kolumnistice E. Jean Carrol, koja kaže u svojoj novoj knjizi da se navodno silovanje dogodilo sredinom 90-ih godina.

- Reći ću ovo s velikim poštovanjem: Kao prvo, ona nije moj tip. Kao drugo, to se nikada nije dogodilo. Nikada se nije dogodilo, u redu? - rekao je Trump u razgovoru koji je vođen u Ovalnom uredu.

Predsjednik je dodao da Carrol "u potpunosti laže" u svojim tvrdnjama.

- Ne znam ništa o toj ženi. Apsolutno ništa ne znam o njoj - kazao je.

Carrol je najmanje 16. žena koja je optužila Trumpa za spolno zlostavljanje u vrijeme prije nego što je postao predsjednik.

Kazala je kako ju je tijekom slučajnog susreta u trgovini Bergdorf Goodman na Manhattanu, Trump, tada nekretninski poduzetnik, zatražio savjet za kupnju donjeg rublja neimenovanoj ženi.

'Gurnuo me uza zid, jako sam udarila glavom'

Nakon toga su, oboje u šali, predložili da bi onaj drugi trebao isprobati to donje rublje.

- U trenutku kada su se vrata kabine zatvorila, on je nasrnuo na mene, gurnuo me uza zid, jako sam udarila glavom, i nakon toga je stavio svoja usta na moje usne - napisala je Carrol, koja piše kolumne za modni magazin Elle.

Iznijela je i druge detalje navodnog napada i silovanja.

- Bila je to borba. Sa svih 15 ili 16 žena koje su istupile, bilo je isto. On to negira. Preokrene temu. Napada. I prijeti - naglasila je Carrol.

Carrol je naglasila kako nikada nije kontaktirala policiju jer, kako kaže, bila je u strahu od posljedica. (ir)