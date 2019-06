Trump o sporazumu s Iranom: 'Oni nisu spremni, nismo ni mi'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je kako vjeruje da je još uvijek "prerano da razmišljamo" o sporazumu s Iranom, nakon što se japanski ministar Shinzo Abe sastao s Ayatollahom Ali Khameneijem u Teheranu u četvrtak.

Trump je u svom tvitu napisao da cijeni njihov sastanak, no da i dalje misli da još nije vrijeme za sporazum, javlja RT.

- Oni nisu spremni, a nismo ni mi - napisao je.

While I very much appreciate P.M. Abe going to Iran to meet with Ayatollah Ali Khamenei, I personally feel that it is too soon to even think about making a deal. They are not ready, and neither are we!