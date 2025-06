Trump objavio snimku slijetanja bombardera: Bili su izvanredni! Udari su bili snažni i precizni...

TVRDNJE IZRAELA

Izrael je vrlo blizu ostvarenja svog cilja uklanjanja dvostruke prijetnje iranskih balističkih projektila i nuklearnog programa, rekao je u nedjelju izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Obećao je da neće dopustiti da Izrael bude uvučen u rat iscrpljivanja, ali je također rekao da neće prerano završiti iransku kampanju.

"Nećemo provoditi naše akcije dalje od onoga što je potrebno za njihovo postizanje, ali također nećemo završiti prerano. Kada se ciljevi postignu, operacija je završena i borbe će prestati", rekao je izraelskim novinarima.

"Ne sumnjam da je ovo režim koji nas želi uništiti i zato smo krenuli u ovu operaciju kako bismo uklonili dvije konkretne prijetnje našem postojanju: nuklearnu prijetnju i prijetnju balističkih projektila. Korak po korak idemo prema ostvarenju tih ciljeva. Vrlo smo, vrlo blizu njihovog ostvarenja", rekao je.

Dodao je da je iranski nuklearni poligon Fordow vrlo teško oštećen američkim bombama za uništavanje bunkera tijekom protekle noći, ali da se opseg štete tek treba vidjeti. Teheran se obvezao da će se nastaviti braniti pod svaku cijenu.

Na pitanje o tome gdje se nalazi iranski 60 posto obogaćeni uran, Netanyahu je rekao: "To smo pažljivo pratili. Mogu vam reći da je to važna komponenta nuklearnog programa."

"To nije jedina komponenta. Nije dovoljna komponenta. Ali to je važna komponenta i imamo zanimljive informacije o tome. Oprostit ćete mi ako to ne podijelim s vama", rekao je.

Prije prvih izraelskih napada na njegova postrojenja za obogaćivanje 13. lipnja, Iran je rafinirao uran do čistoće do 60 posto, što je mali korak do otprilike 90 posto, što je razina za bombe i daleko više od ograničenja od 3,67 posto nametnutog nuklearnim sporazumom iz 2015., kojeg se Iran pridržavao sve dok se američki predsjednik Donald Trump 2018. nije povukao iz sporazuma.