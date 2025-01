Trump opovrgnuo izvješće Washington Posta o carinama

Izabrani američki predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak opovrgnuo izvješće lista Washington Posta, prema kojem njegovi pomoćnici razmatraju planove o carinama koje bi se primjenjivale na sve zemlje, no samo za kritične uvozne proizvode.

"Članak u Washington Postu, citirajući takozvane anonimne izvore, koji ne postoje, netočno navodi da će moja carinska politika biti blaža. To je pogrešno. Washington Post zna da je to pogrešno. To je samo još jedan primjer lažnih vijesti", napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj platformi Truth Social.

Foto: Truth Social

Washington Post je ranije u ponedjeljak, citirajući tri upućena izvora, objavio da Trumpovi pomoćnici razmatraju planove o carinama koje bi se primjenjivale na sve zemlje, no samo za uvozne proizvode ključne za nacionalnu ili gospodarsku sigurnost, što bi predstavljalo odmak od obećanja koja je Trump dao u predizbornoj kampanji 2024.

Vrijednost europskih dionica i valuta je naglo porasla u petak nakon što je izvješće objavljeno.

Trump, republikanac koji 20. siječnja stupa na dužnost, obećao je uvesti carine od 10 posto na globalni uvoz u Sjedinjene Američke Države te carinu od 60 posto na kineske proizvode, za što stručnjaci kažu da će usporiti trgovinske tokove, podići cijene i dovesti do recipročnih restrikcija na robu izvezenu iz SAD-a.

Pomoćnici su rekli da se planovi neprestano mijenjaju te da još nisu finalizirani, prema novinama.

Nije poznato na koje će se sektore odnositi carine.

"Preliminarne rasprave su se uglavnom usredotočile na nekoliko ključnih sektora koje Trumpov tim želi vratiti u Sjedinjene Američke Države", objavio je Post, citiravši izvore.

"Oni uključuju opskrbni lanac obrambene industrije (carinama na čelik, željezo, aluminij i bakar), kritične medicinske potrepštine (štrcaljke, igle, ampule i farmaceutski materijal) te proizvodnju energije (baterije, rijetke minerale i čak solarne panele)", rekle su dvije osobe, prema Postu.

Reuters je prošlog mjeseca objavio da je u dokumentu Trumpovog tima za preuzimanje vlasti predloženo uvođenje carina na sve materijale za električne baterije kako bi se ojačala američka proizvodnja, a da se naknadno sa saveznicima ispregovaraju pojedinačne iznimke.

Dokument je tražio carinu na uvoz proizvoda za "opskrbni lanac električnih vozila", uključujući baterije, ključne minerale i komponente za punjenje.

Prema prijedlogu koji je vidio Reuters, administraciji se preporučuje korištenje carina koje se odnose na prijetnje nacionalnoj sigurnosti kako bi se ograničio uvoz takvih proizvoda.

Ministarstvo obrane je proteklih godina istaknulo strateške ranjivosti SAD-a zbog kineske dominacije u eksploataciji i rafiniranju ključnih sirovina, uključujući grafit i litij koji su potrebni za baterije te rijetke metale koji se koriste i u električnim vozilima i vojnim zrakoplovima.