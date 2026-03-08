Nepoznata naprava eksplodirala je u nedjelju rano ujutro na ulazu u američko veleposlanstvo u Oslu, pri čemu je pričinjena samo materijalna šteta, a ozlijeđen nije nitko.
Požar guta neboder u Kuvajtu, buktinje i u Teheranu. Eksplozija u Oslu kraj američke ambasade
U nedjelju ujutro zemlje oko Perzijskog zaljeva prijavile su novi val napada dronovima i projektilima. Kuvajtska vojska priopćila je da je „val neprijateljskih dronova“ ciljao skladišta goriva u zračnoj luci Kuwait International Airport. Tijekom presretanja dronova i projektila krhotine su oštetile dio civilne infrastrukture. Prema državnim medijima, vojska je također presrela više balističkih projektila.
U napadu dronom pogođena je i zgrada kuvajtske Javne ustanove za socijalno osiguranje. Snimke koje je geolocirao CNN prikazuju kako je približno 22-katna zgrada bila u plamenu u ranim jutarnjim satima. Državni mediji navode da u tom incidentu nije bilo ozlijeđenih.
Istodobno su dvojica pripadnika kuvajtskih graničnih snaga poginula u nedjelju ujutro „tijekom obavljanja svoje nacionalne dužnosti“, izvijestili su državni mediji, bez dodatnih detalja. Nije jasno je li taj incident povezan s napadima na zračnu luku i državnu zgradu.
Napade dronovima prijavila je i Saudijska Arabija. Ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći presretnut najmanje 21 dron.
U Bahreinu je Ministarstvo unutarnjih poslova požar u jednom objektu u luci Mina Salman pripisalo „iranskoj agresiji“, dodajući da hitne službe rade na gašenju požara.
Ujedinjeni Arapski Emirati također su aktivirali protuzračnu obranu. Nacionalna uprava za krizne situacije i upravljanje katastrofama objavila je na platformi X da se obrambeni sustavi „trenutačno suočavaju s prijetnjom projektila“.
Ovi napadi dolaze nakon što je iranski predsjednik Masoud Pezeshkian u subotu uputio ispriku državama Zaljeva zbog brojnih napada dronovima i projektilima na američke baze u regiji tijekom proteklog tjedna. Pritom je poručio da Iran neće napadati susjedne zemlje, osim ako sam ne bude napadnut.
Njegov ured kasnije je pojasnio da je predsjednik pritom mislio kako Iran neće napadati regionalne države „ako one ne budu surađivale u američkom napadu na Iran“.
Izraelci su tijekom noći gađali rafinerije u Teheranu.
- Kao da se noć pretvorila u dan - rekao je jedan građanin za BBC.
Buktinja je zahvatila kuće i trgovine na obližnjoj ulici.
Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna oštro pale jer su zbog krize na Bliskom istoku snažno porasle cijene nafte, što bi moglo potaknuti rast inflacije i naštetiti gospodarstvima.
Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna potonuo 3 posto, na 47.501 bod, dok je S&P 500 pao 2 posto, na 6.740 bodova, a Nasdaq 1,2 posto, na 22.387 bodova.
Od samog početka tjedna najveća svjetska burza bila je pod pritiskom jer je napad SAD-a i Izraela prošloga vikenda na Iran izazvao snažan rast cijena nafte.
Polovicom tjedna zaustavljen je pad cijena dionica jer se činilo da su se u srijedu cijene nafte stabilizirale nakon snažnog rasta u prva dva dana tjedna.
No, kako napadi SAD-a i Izraela na Iran nisu popustili, kao ni iransko raketiranje susjednih zemalja, cijene 'crnog zlata' u četvrtak su ponovno počele snažno rasti.
Tim više što je Iran objavio da zbog ratnog stanja preuzima kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, najvažnijom prometnom točkom u svijetu za globalnu trgovinu naftom, zabranivši tranzit tankerima iz SAD-a i europskih zemalja.
Zbog toga je u cijelom prošlom tjedna cijena barela na američkom tržištu skočila više od 35 posto, na 90,90 dolara, što je njezin najveći tjedni skok od 1983. godine.
Cijena barela na londonskom tržištu porasla je, pak, prošloga tjedna oko 28 posto, najviše od 2020. godine.
To je potaknulo strahovanja ulagača od rasta inflacije, koja se ionako kreće iznad ciljanih razina američke središnje banke od oko 2 posto.
To znači da se Fedu sužava prostor za smanjenje kamata, a upravo je nada ulagača u smanjenje kamata bila glavni pokretač tržišta u posljednje vrijeme.
„Pogledajte cijene nafte, to vam govori sve što trebate znati zašto je tržište palo. Tržište bi doista željelo znati dokle će taj sukob na Bliskom istoku trajati”, kazao je Michael Antonelli, strateg u tvrtki Baird Private Wealth Management.
I na europskim su burzama prošloga tjedna cijene dionica oštro pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 5,7 posto, na 10.284 boda, dok je frankfurtski DAX potonuo 6,7 posto, na 23.591 bod, a pariški CAC 6,8 posto, na 7.993 boda.
Zbog toga je STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica pao 4,6 posto, nakon što je tjedan dana prije dosegnuo rekordne razine.
Otkako je počeo američko-izraelski napad na Iran, europski se kontinent se politički pokazao razjedinjen, uvučen u buran vrtlog događaja na koji nema nikakav stvaran utjecaj.
Svaka država, razumljivo, prati sudbinu svojih građana u regiji, procjenjujući kako i koliko ih treba evakuirati. Istovremeno, vlade prate utjecaj krize na domaće tržište, posebice cijene energije i hrane. Cijene plina u Europi porasle su do razina neviđenih od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022.
Politički, Europa se bori pronaći jedinstveni glas. Velika trojka – Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo – uspjela je prije nekoliko dana usuglasiti zajedničku izjavu upozoravajući Iran da su spremni poduzeti “obrambene mjere” kako bi uništili njegovu sposobnost lansiranja raketa i dronova, osim ako Teheran ne prekine svoje “neselektivne napade”.
Od tada, Britanija se složila s američkim zahtjevom da se dvije britanske vojne baze koriste za “obrambene” udare na iranske raketne lokacije, iako je Trump neprestano kritizira što nije bila aktivnija. Francuska jača svoj vojni angažman nakon što je iranski napad pogodio francusku bazu u UAE-u, a Njemačka naglašava spremnost svojih vojnika za obrambene mjere, ali ne planira dalje sudjelovanje.
Nijedna od tri zemlje nije dovodila u pitanje legalnost američko-izraelskih udara prema međunarodnom pravu. Isto je izostalo i u objavama Kaje Kallas, šefice vanjske politike EU-a.
Jedan od glavnih motiva europskih lidera je održavanje dobrih odnosa s Trumpom. Oni se nadaju da događaji na Bliskom istoku neće američkom predsjedniku biti nova distrakcija koja će ga spriječiti da se ponovno uključi u rješavanje sukoba u Ukrajini.
Najglasniji protivnik napada na Iran španjolski je premijer Pedro Sanchez koji nema lijepih riječi za iranski režim, ali je i protiv "neopravdane i opasne vojne intervencije izvan međunarodnog prava".
Isto govori i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, ali on je u nesuglasju s vlastitom vladom.
Rivalstvo Von der Leyen i Kallas
U međuvremenu, EU također djeluje neusklađeno.
Izjava ministara vanjskih poslova članica nije zagovarala promjenu režima u Iranu, dok je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen upravo to učinila: “Hitno je potrebna vjerodostojna tranzicija u Iranu,” poručila je von der Leyen na društvenim mrežama.
Nedostatak koordinacije između vrha EU-a posebno je vidljiv u odnosu Von der Leyen i Kaje Kallas. Tijekom prošlog vikenda, kad su napadi počeli, uopće nisu izravno komunicirale, unatoč intenzivnoj diplomatskoj aktivnosti i naporima da EU zauzme jedinstven stav.
Pet diplomata uključeno u koordinaciju događaja opisalo je takvu disfunkciju kao simptomatičnu za odnos između izvršne vlasti EU-a i njezinog vanjskopolitičkog tijela.
“Rivalstvo između Kallas i von der Leyen očito je,” rekla je Marie-Agnes Strack-Zimmermann, liberalna predsjednica Odbora za obranu i sigurnost Europskog parlamenta. “Ona reflektira podjelu nadležnosti u vanjskoj politici koja nije uvijek jasno uravnotežena.”
Situaciju dodatno komplicira pokušaje EU-a da ostane usklađen s Washingtonom i zadrži transatlantsku jedinstvenost. Izvori navode da nije novost da Von der Leyen i njezin tim “marginaliziraju Kallas”, a protokol i nadležnosti postali su ključna pitanja.
Kome se obratiti?
Povijesno, međunarodni odnosi bili su domena visokog predstavnika za vanjsku politiku i sigurnost, što Kallas i europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) jasno pokrivaju.
No u krizama poput ove, Komisija stječe sve centralniju ulogu, posebno kroz direktorijat za Bliski istok, Sjevernu Afriku i Zaljev.
Von der Leyen je, dok je Iran lansirao protunapade na američke baze u Zaljevu, intenzivno preuzela inicijativu – slanjem deset objava na X-u unutar 48 sati, zvanjem regionalnih lidera i projekcijom da ona vodi odgovor EU-a. Kaja Kallas time je očito bila frustrirana, kažu diplomatski izvori.
"Jedini način na koji EU može imati značaj u ovoj krizi jest ako ostanemo ujedinjeni“, rekao je jedan dužnosnik EU-a za Politico.
„Ovo je konstanta u smislu njihovih odnosa“, rekao je drugi, dok je treći rekao da „nije tajna i ništa novo“ da su von der Leyen i njezin tim povjerenika zadovoljni „kad Kaju Kallas ostave postrani“.
Ovu godinu karakteriziraju višestruke krize: Venezuela, Grenland, Iran. Europa je suočena s ekspanzionističkom Rusijom, ekonomski agresivnom Kinom i nepredvidljivim američkim saveznikom i mora se brzo prilagođavati, koordinirati i razumjeti kapacitete svojih članica kako bi učinkovito surađivala.
„Naši partneri diljem svijeta su u pravu — često ne znaju kome se obratiti", kaže Nacho Sánchez Amor, vodeći predstavnik socijalista u Odboru za vanjsku politiku Europskog parlamenta.
Nepoznata naprava eksplodirala je u nedjelju rano ujutro na ulazu u američko veleposlanstvo u Oslu, pri čemu je pričinjena samo materijalna šteta, a ozlijeđen nije nitko.
Glasna eksplozija u blizini veleposlanstva u zapadnom Oslu čula se oko jedan sat ujutro, a iz kompleksa se vidio dim, rekli su očevici lokalnim medijima.
Glasnogovornik policije Mikael Dellemyr izjavio je za javnu televiziju NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularni odjel.
Policijska uprava Osla priopćila je da zasad nije poznato što je uzrokovalo eksploziju niti tko je u incident upleten.
„Policija je u dijalogu s veleposlanstvom i nema izvješća o ozlijeđenim osobama“, navodi se u izjavi.