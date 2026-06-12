Trump otkazao nove napade na Iran: 'Veliki sporazum je pred potpisom, otvorit će tjesnac'

TRUMP OBJAVIO KRAJ RATA?

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Washington i Teheran vrlo blizu potpisivanja sporazuma koji bi, prema njegovim riječima, mogao označiti završetak rata na Bliskom istoku.

Govoreći tijekom telefonskog okupljanja svojih političkih saveznika, Trump je poručio kako je ostvario jedan od svojih najvažnijih vanjskopolitičkih ciljeva.

- Ne znam jeste li čuli, ali danas smo završili rat s Iranom - rekao je Trump. Dodao je kako je Iran pristao na uvjet koji je za SAD bio ključan tijekom cijelog procesa.

- Pristali su da nikada neće imati nuklearno oružje. To je bio naš glavni zahtjev i razlog svega što smo radili. To je činilo 95 posto cijelog procesa - ustvrdio je američki predsjednik.

Dok Trump najavljuje da bi sporazum mogao biti potpisan već tijekom vikenda u Europi, iz Irana stižu znatno opreznije poruke.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je za državnu televiziju da su tvrdnje o konačnom dogovoru preuranjene. Naglasio je kako još ništa nije službeno zaključeno, iako je veći dio teksta memoranduma već usuglašen.

Istodobno je optužio američku stranu da u završnici pregovora postavlja nove zahtjeve te poručio da Teheran neće odustati od svojih ključnih pozicija.

Prema informacijama koje prenosi Axios, nacrt sporazuma nosio bi naziv Islamabadski dogovor, a potpisivanje bi trebalo biti organizirano uz posredovanje Katara i Pakistana.

Jedna od najvažnijih točaka dokumenta odnosi se na Hormuški tjesnac. Plan predviđa njegovo potpuno otvaranje za međunarodni pomorski promet bez naplate prolaza, dok bi se trgovina kroz taj strateški koridor trebala vratiti na razinu prije rata u roku od mjesec dana.

S druge strane, Sjedinjene Države bi ukinule strogu pomorsku blokadu iranskih luka.

Memorandum također predviđa produljenje postojećeg primirja za dodatnih 60 dana. U tom bi razdoblju prestale i borbe u Libanonu, a otvorio bi se prostor za nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Kada je riječ o nuklearnim pitanjima, Iran bi se obvezao da neće razvijati atomsku bombu te da će riješiti spor oko svojih zaliha obogaćenog uranija.

Prema riječima visokog američkog dužnosnika, Trump je spreman prihvatiti model prema kojem bi se proces prerade visokobogaćenog uranija odvijao unutar Irana, ali pod strogim nadzorom inspektora Ujedinjenih naroda. Trajno rješenje, međutim, ovisilo bi o novom i mnogo detaljnijem sporazumu koji tek treba biti dogovoren.

Važan dio pregovora odnosi se i na sankcije. Prema nacrtu dogovora, Iranu bi na 60 dana bio olakšan pristup međunarodnom tržištu kroz djelomično ukidanje gospodarskih mjera, što bi mu omogućilo izvoz nafte i dodatne prihode.

Daljnje olakšice bile bi vezane uz poštivanje preuzetih obveza i napredak u pregovorima, a američki dužnosnici ističu da ne postoje unaprijed određeni rokovi, već će sve ovisiti o provedbi dogovorenog.

Jedno od najosjetljivijih pitanja ostaje sudbina milijardi dolara iranske imovine blokirane na stranim računima. Teheran traži da mu dio novca bude dostupan odmah nakon potpisivanja početnog sporazuma, dok Washington zagovara postupno oslobađanje sredstava kroz više faza i uz provjeru poštuje li Iran dogovorene uvjete.

Prema dostupnim informacijama, SAD, Iran i Katar razgovaraju o modelu prema kojem bi Teheran tim sredstvima mogao kupovati isključivo humanitarnu robu preko Katara.

Iako Trump sada govori o skorom završetku pregovora, ovo nije prvi put da najavljuje dogovor s Iranom. CNN je ranije objavio kompilaciju prema kojoj je američki predsjednik od početka rata čak 39 puta javno tvrdio da je sporazum vrlo blizu.

U međuvremenu su se tijekom noći vodili intenzivni razgovori između katarskog posrednika Al-Thawadija i iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija. Pregovori su, prema navodima izvora, telefonski koordinirani s Trumpovim izaslanicima Jaredom Kushnerom i Steveom Witkoffom.

Brzina razvoja događaja navodno je iznenadila izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Izvori tvrde da nije imao potpuni uvid u tijek pregovora te da je kontaktirao osobe bliske Trumpovoj administraciji pokušavajući doznati detalje razgovora.

Nakon razgovora s Trumpom, Netanyahuov ured potvrdio je da Izrael nije među potpisnicima memoranduma. Izraelski premijer zahvalio je američkom predsjedniku na angažmanu, ali je istaknuo da svaki konačni sporazum mora uključivati uklanjanje obogaćenog materijala, demontažu nuklearne infrastrukture, stroga ograničenja raketnog programa te prekid iranske potpore regionalnim paravojnim skupinama.