Trump pobijedio. Srednja struja, imigranti, žene i dio manjina su u šoku. Što to znači za Europu?

Donald Trump najavio je krvoproliće u Americi ako izgubi. No ne samo da pobijedio, republikanci osvajaju i Senat! Vojska i policija su bili u pripravnosti, Bijela Kuća pod velikim osiguranjem. U Americi su strahovali da bi, ne bude li li rezultat uvjerljiv na jednu ili drugu stranu, moglo biti velikih problema. Na Floridi su 2000, tjednima prebrojavali glasove, dok na kraju George Bush nije pobijedio Al Gorea za samo 537 glasova.

Donald Trump je novi predsjednik i oko sebe će okupiti tim odanih suradnika koji su s njim ostali unatoč političkim izazovima i pravnim procesima. Tu bi mogli biti Michael Flynn, Jared Kushner, Richard Grenell.

Mjesto u vrhu čeka i Elona Muska a možda i tv voditelja Tuckera Carlsona.

Foto: Brian Snyder

Pomilovanja, kazne za abortus

Među političkim ličnostima koje su podržavale Trumpovu agendu, možemo očekivati suradnju s republikanskim guvernerima poput Rona De Santisa i Josha Hawleyja. U zadnjim danima predsjedničke kampanje, Trump je počeo koristiti antivaksersku retoriku Roberta F. Kennedyja Juniora, koji bi mogao dobiti zdravstvo. "Jr je sjajan tip. Poznajem ga dugo. I sve što želi učiniti - vrlo je jednostavno - želi učiniti ljude zdravima", rekao je Trump za NBC News.

Trump je tijekom prvog mandata postavio tri konzervativna suca na Vrhovni sud, što je vodilo do poništenja presude Roe v. Wade. Kao predsjednik bi mogao potaknuti donošenje federalnog zakona kojim bi se dodatno ograničila ili zabranila mogućnost abortusa, posebno u konzervativnim državama. Njegova uprava mogla bi također podržati zakonodavne mjere koje bi ograničile financiranje klinika koje obavljaju abortuse. Među njegove ovlasti spadaju i pomilovanja. Može pomilovati sebe sama, ali i sebi vjerne kažnjenike.

Foto: Brendan McDermid

'Za jedan dan ću završiti rat u Ukrajini'

Obećao je za jedan dan završiti rat u Ukrajini. "Mislim da smo zapeli u tom ratu, osim ako ja ne postanem predsjednik. Završit ću ga. Ispregovarat ću i izvući ćemo se. Moramo se izvući. Biden kaže 'nećemo otići dok ne pobijedimo.' Što će se dogoditi ako oni pobijede", upitao je nedavno. Kazao je kako će zaprijetiti i Moskvi i Kijevu. Ukrajini uskratom financiranja, Moskvi bombardiranjem – valjda iz Ukrajine – ako ne pristane na njegov prijedlog, koji bi značio konfederalizaciju Ukrajine, što znači da bi se Ukrajina morala pomiriti s gubitkom Krima a Rusija s gubitkom Donbasa. To nije baš jako vjerojatno. Ni Putin ni Zelenski ne bi mogli objasniti zašto su u smrt poslali stotine tisuća ljudi. Izrael bi Trump – ostane li vjeran predizbornim obećanjima - potakao na bombardiranje iranskih naftnih i nuklearnih postrojenja, što bi značilo silovitu eskalaciju. Nadajmo se da je to bila samo predizborna retorika. Značajan dio svojih politika, Trump ipak neće moći provesti. Neke će ipak moći. Obećao je stvar od koje se ostatku svijeta ledi krv u žilama – dizanje carina do neba. Kada je riječ o Kini, Trumpov pristup bio je izrazito oštar, sa stavom usmjerenim na ograničavanje kineskog ekonomskog utjecaja i suzbijanje kineskih kompanija u Americi. Tijekom prvog mandata, uveo je brojne carine na kineske proizvode, te ojačao domaću proizvodnju kako bi smanjio ovisnost o Kini. Ako se Trump vrati, vjerojatno će takve ekonomske mjere, posebno u tehnološkom sektoru, maksimalno proširiti i ograničiti kineski utjecaj u Americi.U odnosu na NATO, Trump je prethodno kritizirao saveznike zbog nedovoljnih izdataka za obranu, što je uzrokovalo napetost unutar saveza. Ako pobijedi vjerojatno će ponovno zahtijevati od europskih članica da povećaju svoja ulaganja u NATO-u, dok Amerika ne može smanjiti svoj izravni doprinos savezu. Takav stav mogao bi dodatno uzdrmati transatlantske odnose i izazvati napetost između saveznika.

Očekuje se da će Trump ovoga puta oformiti tim lojalista i konzervativnih savjetnika, umjesto oslonca na neprijateljski raspoloženu administraciju iz prošlog mandata, koja bi minirala njegove zamisli.

Foto: Jonathan Drake

Trump je tijekom prethodnog mandata pružio snažnu podršku Izraelu, premjestio američku ambasadu u Jeruzalem i sklopio Abrahamove sporazume. Prethodna administracija bila je čvrsto uz Izrael, s naglaskom na izraelske interese u regiji, poput priznavanja izraelskog suvereniteta nad spornim teritorijama. U našoj regiji, pa i u Europi, Trump će smanjiti nazočnost, s tim da bi – dođe li Richard Grenell u poziciju moći – ponešto ojačao položaj Srbije, ali ne pretjerano.

Može li Amerika prihvatiti drugi Trumpov mandat? Na njega su, ne bez veze izvršena dva atentata. Amerika srednje struje, žene, imigranti, dio manjina, užasnuti su i samom pomisli na MAGA reprizu, goru i teže popravljivu, kako misli John Bolton, od prve.