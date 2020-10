- Po\u010det \u0107emo karantenu odmah i prebrodit \u0107emo ovo zajedno - napisao je Trump na dru\u0161tvenim mre\u017eama.\u00a0

<p>Nakon što su prvotno izjavili kako moraju u karantenu zbog savjetnice <strong>Hope Hicks</strong> koja je pozitivna na virus, američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> na Twitteru je objavio kako su on i supruga <strong>Melania</strong> također zaraženi. </p><p>- Počet ćemo karantenu odmah i prebrodit ćemo ovo zajedno - napisao je Trump na društvenim mrežama. </p><p>Hicks redovito putuje s predsjednikom službenim zrakoplovom, a zajedno s ostalim višim pomoćnicima u utorak ga je pratila u Ohio na prvu predizbornu debatu i u srijedu na skup u Minnesoti.</p><p>- Provodim puno vremena s Hope, kao i prva dama. I ona je nevjerojatna - rekao je za Fox News.</p><p>Predsjednik, koji se redovito testira, posljednjih je tjedana imao gust raspored putovanja diljem SAD-a, održavajući uoči predsjedničkih izbora 3. studenoga skupove s tisućama ljudi, unatoč upozorenjima zdravstvenih radnika.</p><p>Trump je naišao na oštre kritike zbog svog odgovora na pandemiju koronavirusa koja je samo u Sjedinjenim Državama ubila više od 200.000 ljudi. No, on svoje upravljanje krizom hvali.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Debata Bidena i Trumpa</strong></p><p>Demokratski kandidat za predsjednika <strong>Joe Biden</strong> oštro je kritizirao Trumpa jer nema jasan nacionalni plan za rješavanje pandemije. Biden, bivši potpredsjednik koji vodi u nacionalnim anketama, nosi masku i izbjegava velike skupove. Postavlja se pitanje hoće li i on morati ići u karantenu s obzirom na nedavnu debatu koju je imao s republikanskim predstavnikom, iako su poštivali epidemiološke mjere, držali distancu te se nisu rukovali. </p><p>Trump, kao ni njegovo osoblje, redovito nema masku i često ocrnjava ljude koji ih nose.</p>