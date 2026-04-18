Nakon što u petak na snagu stupilo desetodnevno primirje Izraela i Libanona, tijekom dana je krenuo i dugoočekivani promet Hormuzom. Trump je slavodobitno uzviknuo da su Iranci popustili, ali ubrzo su se javili i rekli da je istina malo drugačija...
Trump prijeti Iranu: 'Primirje bi moglo brzo završiti!'; Prvih par brodova prošlo kroz Hormuz
Američka vojska završila je predaju svih glavnih baza u Siriji, potvrdilo je u petak američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM).
Američke snage nastavljaju podržavati partnerske napore u borbi protiv terorizma kako bi se osigurala sigurnost u regiji, rekao je glasnogovornik CENTCOM-a u odgovoru na zahtjev za komentar.
Sirijska vlada ranije je najavila potpuno povlačenje američkih trupa stacioniranih u zemlji.
Ministarstvo vanjskih poslova u Damasku u četvrtak je objavilo da su vojni objekti u kojima su se u Siriji prethodno nalazile američke trupe u potpunosti predani sirijskoj vladi.
Taj je potez bio očekivan.
U veljači su se pojavila izvješća o planovima za povlačenje SAD-a iz Sirije, a predsjednik Donald Trump već je 2018., u vrijeme njegova prvog mandata rekao da bi se američki vojnici trebali potpuno povući iz zemlje.
Procjene o broju ondje stacioniranih američkih vojnika kretale su se između 900 i 2000.
Američka vojska godinama se borila u Siriji uz kurdske snage protiv Islamske države, koja se od 2019. smatra vojno poraženom.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da bi mogao prekinuti primirje s Iranom ako se do srijede ne postigne dugoročni sporazum o okončanju rata.
"Možda ga neću produžiti, ali blokada (iranskih luka) će ostati“, rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One na povratku u Washington iz Phoenixa u Arizoni.
"Dakle, imate blokadu i nažalost morat ćemo ponovno početi bacati bombe," kazao je.
Prema podacima MarineTraffica, čini se da je nekoliko brodova prošlo kroz Hormuški tjesnac, javlja Sky News.
Na jugu su tri mala teretna broda pod indijskom zastavom i jedna jedrilica prošli kroz omanske vode.
Na sjeveru je Black Maya, tanker pod zastavom Curacaa prošao kroz iranske vode, a slijedi ga TRIMMU 3, tanker pod zastavom Hong Konga.
Još brodova, uključujući tri velika tankera, sada je krenulo prolaziti kroz iransku stranu tjesnaca.
Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social kako je kineski predsjednik Xi Jinping iznimno zadovoljan što je Hormuški tjesnac otvoren, odnosno što se brzo otvara. Trump je također najavio da će se 14. i 15. svibnja u Kini sastati sa Xijem te je susret opisao kao "poseban i, potencijalno, povijestan".
"Puno toga će se postići!", dodao je.
Kina, kao najveći kupac iranske nafte, oko 38 posto svojih potreba za naftom zadovoljava upravo preko Hormuškog tjesnaca. Peking je odigrao ključnu ulogu u poticanju Irana na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama te je izrazio podršku prekidu vatre i nastavku mirovnih pregovora.
Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su nove podatke o bombardiranju Irana, navodeći da su izvele približno 10.800 napada na tu zemlju.
Američka organizacija Human Rights Activists News Agency (Hrana) izvijestila je da je do 7. travnja, dana kada je američki predsjednik Donald Trump najavio uvjetno dvotjedno primirje s Iranom, poginulo 1.701 iranski civil.
IDF također navodi da je odgovoran za više od 14.900 topničkih napada i 2.500 zračnih udara u Libanonu, gdje je pogođeno oko 165 višekatnica.
Libanonske zdravstvene vlasti tvrde da je tijekom šest tjedana sukoba u toj zemlji poginulo 2.100 ljudi, dok je više od milijun stanovnika, odnosno oko petine populacije, raseljeno.