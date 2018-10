Trump prijeti jačim nuklearnim arsenalom, Rusi protumjerama

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u ponedjeljak da SAD ima namjeru ojačati svoj nuklearni arsenal kako bi izvršio pritisak na Rusiju i Kinu, dok je Moskva odmah zaprijetila protumjerama, javio je BBC.

Trump je rekao da SAD ima namjeru ojačati svoj nuklearni arsenal "dok se ljudi ne urazume", nakon što je objavio da se kani povući iz sporazuma INF-a.

Novinarima u Bijeloj kući ponovio je svoju tvrdnju da se Rusija ne drži Sporazuma o eliminaciji nuklearnih projektila kratkog i srednjeg dometa (INF) iz 1987., koji je rekao da će napustiti.

"To je prijetnja kome god hoćete. I to uključuje Kinu i uključuje Rusiju i uključuje svakog drugog tko želi igrati tu igru. Ne možete do raditi. Ne možete igrati tu igru sa mnom", kazao je Trump.

Rekao je da će se držati svog plana o jačanju nuklearnog oružja "sve dok se ne urazume".

Rusija je odmah zaprijetila protumjerama. Ako SAD razvija nuklearno oružje srednjeg dometa, tada će Rusija morati "obnoviti ravnotežu", kazao je glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov.

On je nazvao Trumpov plan o povlačenju iz sporazuma INF duboko zabrinjavajućim i naglasio da "takve mjere mogu svijet učiniti opasnijim".

Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton održao je tijekom dana razgovore u Moskvi, nakon što je Rusija osudila američki plan.

U ruskoj prijestolnici mu je rečeno da će američko povlačenje biti ozbiljan udarac režimu neširenja oružja.