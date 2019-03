Trump prijeti: Zatvara granicu s Meksikom već idući tjedan?

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u petak da će zatvoriti granicu s Meksikom sljedeći tjedan, ili samo velike dijelove granice, ukoliko Meksiko "odmah ne zaustavi nezakonite migracije koje dolaze u SAD" iz regije.

Trump je prethodno opetovano ponavljao da će zatvoriti granicu s Meksikom, no ovoga puta to bi se moglo i dogoditi s obzirom na to da američka vlada ima problema s navalom migranata iz zemalja Središnje Amerike.

Viši dužnosnik ministarstva domovinske sigurnosti rekao je da ta agencija razmješta svoje osoblje iz mjesta gdje ulaze migranti na mjesta između službenih prijelaza i ureda za zaprimanje migranata.

"Ako trebamo zatvoriti ulaze kako bi riješili navalu ljudi koji dolaze, to ćemo i učiniti", rekao je dužnosnik novinarima, ali je htio ostati anoniman.

"Trenutno smo blizu potpunog zatvaranja bilo kojeg ulaza", dodao je.

Trump je izjavio svoje najnovije prijetnje u seriji objava na Twitteru uslijed reportaža da veliki broj migranata prijeti graničnim dužnosnicima u El Pasu, u saveznoj državi Texas.

"KONGRES MORA PROMIJENITI NAŠ SLABI ZAKON O MIGRACIJAMA SADA, i Meksiko mora zaustaviti nezakonite migracije od ulaska u SAD kroz njihov teritorij, i našu južnu granicu", rekao je Trump.

"Meksiko se dugi niz godina bogatio na račun SAD-a, što je daleko više od troškova granice. Ukoliko Meksiko odmah ne zaustavi SVE nezakonite migracije koje dolaze u SAD kroz južnu granicu, ja ću tu granicu ZATVORITI, ili velike dijelove te granice, sljedeći tjedan", stoji u Trumpovoj objavi.

Migranti koji nezakonito prelaze američku granicu uzrokovali su napetosti između SAD-a i Meksika otkako je Trump započeo svoju predsjedničku kampanju prije gotovo četiri godine. Trump tvrdolinijaški upozorava Meksiko na nezakonite migracije te kaže kako oni šalju silovatelje i narkomane u SAD.

Meksički predsjednik Andres Manuel Lopez Obrador rekao je u četvrtak da je suzbijanje nezakonitih migracija pitanje koje se prvenstveno odnosi na SAD i zemlje Središnje Amerike.

Američki dužnosnici kažu kako su suočeni s migracijskom krizom uzduž južne granice zbog navale migranata, od kojih su mnogi žene i djeca te obitelji, a koji bježe od siromaštva u Središnjoj Americi.