Washington očekuje iranski odgovor na prijedlog za kraj rata u četvrtak. Trumpa savjetnici i stratezi upozoravaju da mora što prije završiti rat kako ne bi izgubio midterms izbore od demokrata
Trump: Rat je skoro gotov. Iran uništio puno više američkih baza nego što se mislilo
Američki državni tajnik Marco Rubio će se u četvrtak sastati s papom Lavom XIV. u Vatikanu dok američki predsjednik tjednima kritizira poglavara Katoličke Crkve zbog ratu u Iranu, javlja Reuters.
Rubio, koji je također Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost, trebao bi oko 11.15 stići u Apostolsku palaču u Vatikanu radi prvog susreta pape i člana Trumpove administracije u gotovo godinu dana.
Očekuje se da će sastanak iza zatvorenih vrata trajati oko pola sata nakon čega će se Rubio također sastati sa šefom vatikanske diplomacije Pietrom Parolinom.
Lav, prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država, razljutio je Trumpa kada je počeo kritizirati američko-izraelski rat protiv Irana i protuimigrantske politike Trumpove administracije.
Predsjednik je proteklih tjedana nastavio s neviđenim nizom javnih napada na papu, što su kritizirali kršćani iz svih dijelova političkog spektra.
Trump je u ponedjeljak lažno ustvrdio da papa vjeruje da je u redu da Iran nabavi nuklearno oružje te kazao da Lav "ugrožava mnogo katolika" svojim protivljenjem ratu, piše Reuters.
Lav je novinarima nakon najnovijeg napada rekao da širi kršćansku poruku mira. Papa također čvrsto odbacuje tvrdnju da podržava nuklearno oružje koje je prema nauku Crkve nemoralno.
"Misija Crkve je propovijedati Evanđelje, propovijedati mir", kazao je papa. "Crkva je također godinama govorila protiv svega nuklearnog oružja, o tome nema sumnje", dodao je.
Američki veleposlanik očekuje 'iskren' razgovor
Lav, koji u petak obilježava godinu dana otkako je došao na čelo Crkve s 1,4 milijarde pripadnika, proteklih tjedana sve otvorenije nastupa na svjetskoj pozornici.
Tijekom prošlomjesečne turneje po četirima afričkim zemljama, osudio je smjer globalnog rukovodstva te kazao da svijet "pustoši šačica tirana", za što je kasnije kazao da se nije izravno odnosilo na Trumpa.
Rubio je katolik kao i američki potpredsjednik JD Vance. Dvojac se s Lavom sastao prije godinu dana nakon papine inauguracijske mise.
Rubio je na brifingu u Bijeloj kući u utorak rekao da očekuje da će s Lavom raspravljati o Kubi i zabrinutosti glede religijskih sloboda diljem svijeta.
U Rim leti bez novinara u svojoj pratnji, što je neuobičajeno za američkog državnog tajnika.
Američki veleposlanik u Vatikanu Brian Burch je novinarima ranije u utorak rekao da će razgovor pape i Rubija vjerojatno biti "iskren".
Rubio dolazi u dvodnevni posjet Rimu. U petak će se sastati i s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni, koja je branila papu od Trumpa.
Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 dosegnuo novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq indeks, pri čemu su najviše skočile cijene dionica proizvođača čipova zbog snažne potražnje koju potiče razvoj umjetne inteligencije.
Dow Jones indeks ojačao je 1,24 posto, na 49.910 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,46 posto, na 7.365 bodova, a Nasdaq 2,02 posto, na 25.838 bodova.
Novi rekordi S&P 500 i Nasdaq indeksa ponajviše se zahvaljuju snažnom rastu cijena dionica proizvođača čipova, kao što su AMD i Intel.
Nakon objave kvartalnih poslovnih rezultata, cijena dionice AMD-a skočila je gotovo 19 posto. Dionica Intela poskupila je, pak, 4,5 posto, pa je PHLX indeks sektora proizvođača čipova skočio 4,5 posto, na novu rekordnu razinu. Od početka godine taj je indeks porastao više od 60 posto.
Pozitivno je na tržište utjecalo i smirivanje situacije na Bliskom istoku. Iran je priopćio da razmatra novi američki prijedlog, nakon što su izvori naveli da su Washington i Teheran blizu usuglašavanja memoranduma od jedne stranice o okončanju rata. Složenija pitanja, poput nuklearnog programa, ostavila bi se za kasnije.
Zahvaljujući tome, jučer su cijene nafte pale oko 8 posto, što je ublažilo strahovanja od jačanja inflacijskih pritisaka idućih mjeseci.
Nakon oštrog pada na početku ožujka zbog napada SAD-a i Izraela na Iran, posljednjih se tjedana najveća svjetska burza oporavlja, pa su cijene dionica nadoknadile sve gubitke. Zahvaljujući tome, sada je S&P 500 indeks u plusu od početka godine gotovo 8, a Nasdaq 11 posto.
Iranski zračni napadi oštetili su ili uništili najmanje 228 objekata ili dijelova opreme u američkim vojnim bazama diljem Bliskog istoka od početka rata. Prema analizi satelitskih snimaka Washington Posta, pogođeni su hangari, vojarne, skladišta goriva, zrakoplovi te ključna radarska, komunikacijska i protuzračna oprema. Razmjeri uništenja daleko su veći nego što je američka vlada javno priznala ili što je prethodno objavljeno u medijima.
Donald Trump izrazio je uvjerenje da će rat u Iranu "brzo završiti" te poručio kako većina ljudi razumije njegov cilj da spriječi Teheran u razvoju nuklearnog oružja.
Njegove izjave dolaze u trenutku kada američki mediji izvještavaju o napretku u pregovorima, a Iran potvrđuje da se američki prijedlog o okončanju sukoba "još uvijek razmatra", piše BBC.
Očekuje se da će Iran u četvrtak predati svoj odgovor posrednicima o američkom prijedlogu za okončanje rata, rekao je jedan regionalni izvor ekskluzivno za CNN.
Iran razmatra prijedlog SAD-a, a spomenuti izvor je rekao da obje strane napreduju prema sporazumu o okončanju rata, čime se potvrđuje ranije pisanje portala Axios.