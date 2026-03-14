Trump: Izveli smo jedno od najmoćnijih bombardiranja Bliskog istoka!; Oglasio se Iran

'NAJMOĆNIJI NAPAD'

Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social da je američka vojska upravo izvela jedan od najmoćnijih zračnih napada u povijesti Bliskog istoka.

"Prije nekoliko trenutaka Središnje zapovjedništvo SAD-a izvelo je jedan od najmoćnijih bombarderskih napada u povijesti Bliskog istoka i potpuno uništilo sve VOJNE ciljeve na iranskom dragulju, otoku Harg", napisao je Trump.

Dodao je da je odlučio ne napasti naftnu infrastrukturu na otoku.

"Odlučio sam NE uništiti naftnu infrastrukturu na otoku. Međutim, ako Iran ili bilo tko drugi učini bilo što kako bi ometao slobodan i siguran prolaz brodova kroz Hormuški tjesnac, odmah ću ponovno razmotriti tu odluku", poručio je američki predsjednik.

Trump je pozvao Iran da položi oružje i "spasi ono što je ostalo od njihove zemlje, a toga nema mnogo".

Otok Harg mali je otok u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva, nedaleko od iranske obale, koji služi kao terminal za gotovo sav izvoz iranske nafte.