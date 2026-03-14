Trump: Izveli smo jedno od najmoćnijih bombardiranja Bliskog istoka!; Oglasio se Iran

Trump je pozvao Iran da položi oružje i 'spasi ono što je ostalo od njihove zemlje, a toga nema mnogo'
Američka vojska planira poslati dodatne snage na Bliski istok, uključujući marince i ratne brodove, objavili su američki mediji pozivajući se na dužnosnike. Iako se prvotno govorilo o oko 2000 marinaca, postrojba predvođena brodom USS Tripoli obično uključuje oko 5000 mornara i marinaca raspoređenih na nekoliko ratnih brodova.
Raketa je pogodila helidrom unutar kompleksa američkog veleposlanstva u Bagdadu, prema dvama iračkim dužnosnicima koje je citirala novinska agencija AP.
Veleposlanstvo nije komentiralo, ali snimka prikazuje oblak dima koji se uzdiže iznad objekta. Više puta su ga ciljale rakete i dronovi skupina povezanih s Iranom.
Veleposlanstvo je u petak obnovilo sigurnosno upozorenje 4. stupnja i upozorilo da bi takve skupine "mogle nastaviti ciljati" Amerikance i američke interese u zemlji.
Iranske oružane snage izjavile su jutros da će svaki napad na iransku naftnu i energetsku infrastrukturu dovesti do napada na energetsku infrastrukturu u vlasništvu naftnih tvrtki koje surađuju sa Sjedinjenim Državama u regiji, izvijestili su iranski mediji.
Upozorenje je stiglo nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da su Sjedinjene Države uništile vojne ciljeve na glavnom iranskom naftnom čvorištu, otoku Kharg.
Otok služi kao izvozni terminal za 90 posto iranskih pošiljki nafte.
Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social da je američka vojska upravo izvela jedan od najmoćnijih zračnih napada u povijesti Bliskog istoka.
"Prije nekoliko trenutaka Središnje zapovjedništvo SAD-a izvelo je jedan od najmoćnijih bombarderskih napada u povijesti Bliskog istoka i potpuno uništilo sve VOJNE ciljeve na iranskom dragulju, otoku Harg", napisao je Trump.
Dodao je da je odlučio ne napasti naftnu infrastrukturu na otoku.
"Odlučio sam NE uništiti naftnu infrastrukturu na otoku. Međutim, ako Iran ili bilo tko drugi učini bilo što kako bi ometao slobodan i siguran prolaz brodova kroz Hormuški tjesnac, odmah ću ponovno razmotriti tu odluku", poručio je američki predsjednik.
Trump je pozvao Iran da položi oružje i "spasi ono što je ostalo od njihove zemlje, a toga nema mnogo".
Otok Harg mali je otok u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva, nedaleko od iranske obale, koji služi kao terminal za gotovo sav izvoz iranske nafte.