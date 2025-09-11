Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk. Kasnije je preminuo u bolnici. Trump se obratio naciji
Trump se obratio naciji zbog ubojstva Kirka: Radikalna ljevica potiče političko nasilje
Charlie Kirk ubijen je u srijedu u Utahu, a FBI i dalje traži ubojicu. Sada se obratio i javnosti za pomoć. Traže da im se jave svi koji imaju informacije, fotografije i videe incidenta kako bi im pomogli u istrazi.
Tijekom minute šutnje za Charlieja Kirka u američkom Zastupničkom domu došlo je do svađe.
Dok su zastupnici šutke stajali, zastupnica iz Colorada Lauren Boebert tražila je usmenu molitvu. Također je tražila da se molitva izgovori "naglas".
New York Times piše da su demokratski zastupnici tada počeli vikati da republikanci ignoriraju pucnjavu u školi u Coloradu do koje je došlo također u srijedu.
U međuvremenu, zastupnica Anna Paulina Luna, republikanka iz Floride, ustala je i počela vikati. "Svi ste ovo uzrokovali", izjavila je. Predsjednik Zastupničkog doma Johnson pokušao je više puta smiriti zastupnike, udarajući čekićem i tražeći red. Na kraju je rekao: "Pridružit ćemo se molitvi odmah nakon ovoga, u redu?"
U čast Charlieja Kirka, istinski velikog američkog patriota, naređujem da se sve američke zastave diljem Sjedinjenih Država spuste na pola koplja do nedjelje navečer u 18 sati, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Također, Trump je Kirka nazvao "mučenikom".
Ubijeni Kirk 2023. je rekao: Vrijedno je svake godine imati određen broj smrti od oružja. Rekao je to nakon masovne pucnjave u Nashvilleu. Tada je na skupu svoje organizacije rekao da su smrtni slučajevi povezani s oružjem "nažalost vrijedni" kako bi se očuvala prava zajamčena Ustavom.
MSNBC se ispričao i otpustio političkog analitičar Matthewa Dowda zbog komentara koje je dao nedugo nakon atentata na Charlieja Kirka.
- Kirk je bio jedna osoba koje najviše dijele ljude, koja stalno gura ovu vrstu govora mržnje ili je usmjerena na određene skupine. I uvijek se vraćam na to, misli pune mržnje vode do riječi pune mržnje, koje zatim vode do djela puna mržnje. I mislim da je to okruženje u kojem se nalazimo. Ne možete prestati s ovakvim strašnim mislima koje imate, a zatim izgovoriti te strašne riječi i ne očekivati da će se dogoditi strašna djela. I to je nesretno okruženje u kojem se nalazimo - rekao je Dowd.