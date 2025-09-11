Trump se obratio naciji zbog ubojstva Kirka: Radikalna ljevica potiče političko nasilje

MINUTA ŠUTNJE I SVAĐA

Tijekom minute šutnje za Charlieja Kirka u američkom Zastupničkom domu došlo je do svađe.

Dok su zastupnici šutke stajali, zastupnica iz Colorada Lauren Boebert tražila je usmenu molitvu. Također je tražila da se molitva izgovori "naglas".

New York Times piše da su demokratski zastupnici tada počeli vikati da republikanci ignoriraju pucnjavu u školi u Coloradu do koje je došlo također u srijedu.

U međuvremenu, zastupnica Anna Paulina Luna, republikanka iz Floride, ustala je i počela vikati. "Svi ste ovo uzrokovali", izjavila je. Predsjednik Zastupničkog doma Johnson pokušao je više puta smiriti zastupnike, udarajući čekićem i tražeći red. Na kraju je rekao: "Pridružit ćemo se molitvi odmah nakon ovoga, u redu?"