Trump tvrdi da je pornoglumica lagala, ona ga tužila za klevetu

Stormy Daniels, pornoglumica koja tvrdi da je imala aferu s Donaldom Trumpom, tužila je američkog predsjednika za klevetu, piše Reuters.

Daniels je tužila je Trumpa zbog tvita koji je objavio 18. travnja, a u kojem sugerira da je lagala o postojanju muškarca koji joj je, prema njenim tvrdnjama, 2011. na jednom parkiralištu u Las Vegasu prijetio kako bi šutjela o aferi s Trumpom. Daniels je objavila fotorobot muškarca te ponudila 100.000 dolara za informaciju o njemu.

- Skica, godinama kasnije, nepostojećeg muškarca. Totalna izmišljotina, fake news za budale - napisao je Trump na Twiiteru.

Daniels, pravim imenom Stephanie Clifford, je nedavno poručila Trampovom odvjetniku Michaelu Cohenu da neće stati dok se ne otkrije istina.

- Moj odvjetnik i ja smo posvećeni tome da svi saznaju istinu i činjenice onoga što se dogodilo i neću prestati dok se to ne dogodi - rekla je Daniels.

'Seksala sam se s Trumpom, a onda su zaprijetili mojoj kćeri'

Podsjetimo, pornozvijezda tvrdi kako je još 2006. imala aferu s aktualnim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Detalje veze, kaže, htjela je objaviti još 2011. u časopisu In Touch koji joj je za ekskluzivu ponudio 15.000 dolara. Ipak, kako je rekla, uredništvo časopisa je otezalo jer im je za vrat sjeo Trumpov odvjetnik. No, tvrdi, nije se sve zaustavilo samo na odvjetniku.

- Te večeri neki tip mi je prišao na parkiralištu i rekao: 'Ostavi Trumpa na miru. Zaboravi priču'. Nakon toga je zaprijetio mojoj kćerkici - podijelila je Daniels u intervjuu koji je gledalo pola Amerike. Muškarca, kaže, nije prepoznala, ali ga se bojala. Nakon prijetnje je jednostavno nestao.

Daniels je nekoliko dana prije predsjedničkih izbora, u studenom 2016., potpisala ugovor kojim se obvezala na šutnju o svom odnosu s Trumpom. Za to je od Trumpovog odvjetnika dobila 130.000 dolara. Zatim je u siječnju 2018., nakon što je Washington Post otkrio da taj ugovor postoji, potpisala izjavu kojom poriče bilo kakvu aferu. Kasnije je tvrdila da je ta izjava lažna.

- Učinila sam to zbog vlastite sigurnosti. Iz njihovih poteza shvatila sam da nemam izbora - rekla je Cooperu i dodala da su joj jasno dali do znanja da njen život može postati pakao ukoliko ne potpiše.

Daniels je u televzijskom intervjuu priznala da je s Trumpom spavala samo jednom, u hotelu na golf turniru na jezeru Tahoe u srpnju 2006.

Između ostalog, Stormy je kazala kako je njihov ljubavni susret započeo kada ju je Trump pozvao u hotel, a ona vidjela magazin na kojem je Trump bio na naslovnici.

- Rekla sam mu: 'Bilo bi dobro da te tim magazinom nalupam po guzi...' On je na to svukao hlače i rekao: 'Može'.

- No to je bilo onako više za šalu. Cijelo vrijeme uspoređivao me je sa svojom kćerkom, a na kraju mi je rekao kako mu je bilo odlično i kako sam ga iznenadila, kako me ljudi podcjenjuju... - kazala je porno zvijezda

Nakon toga, kaže, Trump joj je nudio mjesto u reality showu Pripravnik, ali odbila je.