Trump zabranio ulaganja u tvrtke s kineskom vojskom

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump </strong>potpisao je izvršnu uredbu kojom se zabranjuju američka ulaganja u kineske tvrtke za koje administracija kaže da su u vlasništvu ili pod kontrolom kineske vojske.</p><p>Uredba, o kojoj je prvi izvijestio Reuters, mogla bi utjecati na neke od najvećih kineskih kompanija, uključujući telekomunikacijske tvrtke China Telecom Corp Ltd i China Mobile Ltd te proizvođača nadzorne opreme Hikvision.</p><p>Svrha tog poteza je odvratiti američke investitore, mirovinske fondove i druge od kupnje dionica 31 kineske tvrtke za koje je ministarstvo obrane reklo ranije ove godine da imaju potporu kineske vojske.</p><p>Prvi dio te zabrane stupa na snagu 11. siječnja.</p><p>- Kina sve više iskorištava kapital Sjedinjenih Država za razvoj i modernizaciju svoje vojske, obavještajne službe i drugih sigurnosnih aparata - navodi se u izvršnoj uredbi koju je objavila Bijela kuća u četvrtak.</p><p>Ovaj je potez prva veća politička inicijativa predsjednika Trumpa otkako je izgubio na izborima 3. studenoga od demokrata J<strong>oea Bidena</strong> i pokazuje da on želi iskoristiti ovo malo vremena što je ostalo njegovoj administraciji za obračun s Kinom, iako se činilo da je fokusiran samo na osporavanje izbornih rezultata.</p><p> </p>