Trump zabranjuje skidanje TikToka za cijelu Ameriku?

Prema nalogu američkog Ministarstva turizma, Appleu i Googleu bit će zabranjeno da nude spomenute aplikacije ukoliko vlasnik TikToka do tada ne postigne dogovor koji će im omogućiti poslovanje u Americi

<p>Američko ministarstvo trgovine u petak je priopćilo da u nedjelju u SAD-u stupa na snagu zabrana preuzimanja kineskih aplikacija za dopisivanje i transfer novca te video uradaka WeChat i TikTok, navodeći kao razlog "nacionalnu sigurnost", javljaju agencije.</p><p>- Kineska komunistička partija je pokazala da ima sredstva i namjeru koristiti te aplikacije kao prijetnju američkoj nacionalnoj sigurnosti, vanjskoj politici i gospodarstvu SAD-a - objasnio je ministar.</p><p>ByteDance, vlasnik aplikacije TikTok koji se brine za tu aplikaciju i njezine korisnike na američkom tržištu, pokušava sve učiniti kako bi postigao sporazum o sudbini poslovanja u SAD-u, a dužnosnici ministarstva navode da predsjednik <strong>Donald Trump</strong> do nedjelje još uvijek ima vremena poništiti tu zabranu.</p><p>Ministarstvo pojašnjava da TikToku neće zabraniti dodatne tehničke transakcije sve do 12. studenoga, što toj kompaniji ostavlja dovoljno vremena da vidi hoće li ByteDance postići nekakav sporazum o svojim američkim operacijama.</p><p>"Bazični TikTok će ostati netaknut do 12. studenoga", kazao je ministar trgovine Wilbur Ross.</p><p>Ross je u pisanom priopćenju naveo da se SAD mora oduprijeti "malicioznoj praksi prikupljanja osobnih podataka američkih građana te istovremeno promicati nacionalne vrijednosti, demokratske norme utemeljene u pravilima i agresivno primjenjivati američke zakone i odredbe".</p><p>Ministarstvo trgovine će sada zabraniti preuzimanje spomenutih aplikacija, a Appleu, Google Playu i ostalim mrežnim trgovinama zabraniti da nude te aplikacije na bilo kojoj platformi dostupnoj u SAD-u.</p><p>No, zabrane se ne odnosi na američke kompanije koje posluju preko WeChata izvan SAD-a, što je dobra vijest za američke tvrtke poput Walmarta i Starbucksa.</p><p>Microsoft je ranije odustao od kupnje TikToka, odnosno kompanije ByteDance, a u igri je ostao još Oracle, no malo je izvjesno da će dvije kompanije do nedjelje postići dogovor o preuzimanju poslovnog udjela.</p><p>Nakon priopćenja ministarstva trgovine, dionice Oraclea su pale za 1,6 posto.</p>