Trump: Zaraza korona virusom bila je 'Božji blagoslov'

Njegovi savjetnici kažu da republikanski predsjednik inzistira na održavanju druge debate s demokratskim rivalom 15. listopada u Miamiju, no Joe Biden je rekao da ne želi sudjelovati

<p>Američki predsjednik<strong> Donald Trump</strong>, koji nastoji oživjeti izbornu kampanju, u srijedu je u prvoj video poruci od izlaska iz bolnice poručio da je zaraza koronavirusom bila "Božji blagoslov". </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Mislim da je to bio Božji blagoslov. Ovo je bio prerušeni blagoslov - rekao je Trump i dodao da su mu lijekovi biotehnološke tvrtke Regeneron Pharmaceuticals Inc. omogućili da iskusi njihovu djelotvornost. </p><p>Trump je više puta ponovio da se osjeća dobro. Ne zna se je li još uvijek pozitivan na koronavirus.</p><p>Aktualni američki predsjednik, kritiziran zbog zakašnjelog odgovora na pandemiju koronavirusa koji je ubio više od 210.000 Amerikanaca i ugrožavanja zdravlja vlastitog osoblja, također je istaknuo farmaceutsku tvrtku Eli Lilly and Company.</p><p>- Želim nabaviti za vas ono što sam ja dobio. I učinit ću to besplatnim - rekao je Trump. </p><p>Njegovi savjetnici kažu da republikanski predsjednik inzistira na održavanju druge debate s demokratskim rivalom 15. listopada u Miamiju, no <strong>Joe Biden</strong> je rekao da ne želi sudjelovati ako se ne potvrdi da je Trump prebolio Covid-19.</p><p>Osim Trumpa, najmanje 19 njegovih suradnika zaraženo je koronavirusom. </p>