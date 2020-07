Trump želi odgodu izbora, čak je i njegova stranka protiv toga...

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> u četvrtak je iznio ideju o odgodi predsjedničkih izbora zakazanih za 3. studenoga, no dvojica čelnika njegovih republikanaca oštro su se usprotivila toj ideji ustvrdivši da se izbori trebaju održati prema rasporedu.</p><p>Vođa republikanaca u Senatu<strong> Mitch McConnell </strong>rekao je iz svog doma u Kentuckyju da se predsjednički izbori trebaju održati prema planu, dok je vođa republikanaca u Kongresu<strong> Kevin McCarthy</strong> Trumpovu ideju odbacio oštrijim jezikom.</p><p>- Nikada u povijesti naših federalnih izbora nije se dogodilo da se oni ne održe. Trebamo održati izbore - rekao je McCarthy, inače odani Trumpov saveznik.</p><p>Trump je iznio svoju ideju premda mu ustav ne daje tu ovlast, a demokrati i neki njegovi republikanci osudili su taj potez kao pokušaj da se pozornost javnosti skrene s katastrofalnih gospodarskih vijesti.</p><p>Trumpova objava na Twitteru došla je u vrijeme kada se SAD suočava s najvećim krizama ove generacije: pandemijom koronavirusa koja je odnijela više od 150.000 života, recesijom izazvanom epidemijom i s masovnim prosvjedima protiv rasizma i policijske brutalnosti.</p><p>Vlada je u četvrtak ujutro objavila da je američko gospodarstvo u najdubljoj recesiji od Velike depresije.</p><p>Trump, koji prema anketama gubi od demokratskog protukandidata<strong> Joea Bidena</strong>, rekao je da neće prihvatiti rezultate izbora koji uključuju dopisno glasanje, mjeru koju brojni promatrači smatraju ključnom za suzbijanje širenja virusa.</p><p>Ne nudeći nikakve dokaze, predsjednik je rekao da dopisno glasanje omogućuje izbornu prevaru.</p><h2>'Izbori će biti najveća prevara'</h2><p>- S univerzalnim dopisnim glasanjem (tu ne mislim na one koji glasaju izvan mjesta prebivališta), izbori 2020. bit će najveća PREVARA&NAJNETO;ČNIJI izbori u povijesti. Bit će to velika sramota za SAD - napisao je Trump na Twitteru.</p><p>- Odgodimo izbore dok ljudi ne budu mogli glasati ispravno i sigurno?? - dodao je.</p><p>Američko gospodarstvo palo je u drugome kvartalu 32,9 posto, nakon što je ubrzano širenje virusa izazvalo masovno uvođenje karantena.</p><p>SAD održava izbore već više od 200 godina, uključujući tijekom Građanskog rata, Velike depresije i oba svjetska rata.</p><p>Drugi članak ustava daje ovlasti Kongresu da odredi datum izbora, a 20. amandman određuje da mandat predsjednika i potpredsjednika završava 20. siječnja, nakon prethodno održanih izbora.</p><p>Demokratska zastupnica <strong>Zoe Lofgren</strong>, koja vodi odbor Zastupničkog doma zaduženog za kontrolu izbora, odbacuje ideju odgode izbora.</p><p>- Samo Kongres može promijeniti datum izbora - rekla je Lofgren.</p><p>- Ni pod kojim uvjetima nećemo učiniti nešto što bi opravdalo predsjednikovo nesposobno i opasno upravljanje koronakrizom ili što bi opravdalo njegove laži i dezinformacije o načinu na koji Amerikanci mogu sigurno glasati - istaknula je.</p><p>Trumpov tvit došao je kao grom iz vedra neba, iznenadivši čak i osoblje Bijele kuće. Oni su pitanja vezana za to proslijedili Trumpovoj kampanji koja je odgovorila da je predsjednik samo otvorio tu temu.</p><p>- Predsjednik je samo otvorio temu kaosa koji su stvorili demokrati ustrajući na dopisnom glasanju - rekao je Hogan Gidley, zadužen za odnose s javnošću.</p><p>- Univerzalno dopisno glasanje stvara kaos i odgodu objave rezultata - dodao je.</p><p>Republikanac blizak Bijeloj kući zaprepašten je Trumpovim tvitom.</p><p>- Očito si ne može pomoći. To je užasno, kao da ne želi pobijediti - ocijenio je.</p><p>Trump je i ranije govorio da neće prihvatiti rezultate izbora, slično kao što je najavljivao uoči izbora 2016., ali nikada dosad nije sugerirao da bi datum 3. studenoga trebalo promijeniti.</p><p>Bez ikakvih je dokaza dovodio u pitanje legitimitet dopisnog glasanja koje se već masovno koristilo u predizborima. Također je iznosio ničim utemeljene tvrdnje da će izbori biti namješteni i odbio je jasno reći hoće li prihvatiti rezultate ako izgubi.</p><p>Demokrati, uključujući Bidena, već su počeli pripreme kako bi zaštitili birače i izbore strahujući da bi Trump mogao osporavati rezultate, osobito ako bi se objava rezultata produžila zbog sporog pristizanja glasačkih listića poštom.</p><p>Ankete pokazuju da se registrirani birači protive odgodi izbora. Upitani treba li izbore odgoditi zbog koronavirusa, toj se ideji u travnju usprotivilo 59 posto ispitanika, uključujući većinu birača obiju stranaka.</p>