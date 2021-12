Bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa izviždala je publika u Dallasu kada je u razgovoru s bivšim voditeljem Fox Newsa Billom O'Reillyjem rekao da se cijepio booster dozom cjepiva protiv korone. Dokazuje to i snimka koja se brzo proširila društvenim mrežama, javlja CNN.

Bivši voditelj Fox vijesti rekao je da su predsjednik i on se cijepili, a onda je Trumpa upitao je li primio i booster dozu, što je on potvrdio, a nakon toga je Trump više puta rekao 'nemoj, nemoj', pokušavajući utišati O'Reillyja. No, on mu je rekao da je tu vrlo mala grupa ljudi.

Trump rijetko govori o cjepivima koje je sam primio te odbija druge potaknuti da se cijepe.

O'Reilly je kasnije objavio na Twitteru da je Trump upozorio da nije dobro da ljudi odbijaju cjepivo.

- Napravili smo nešto povijesno, spasili smo desetke milijuna ljudi diljem svijeta. Mi, zajedno, svi mi, ne ja - rekao je Trump.

Da cjepiva nisu napravljena, kaže, zemlju bi covid poharao daleko gore nego što je sada.