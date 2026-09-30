Obavijesti

News

Komentari 3
O ČEMU SE RADI? PLUS+

Trumpov AI ustav: 'Riječ je samo o popisu dobrih želja...'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 2 min
Trumpov AI ustav: 'Riječ je samo o popisu dobrih želja...'
Foto: Profimedia
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novi sporazum Donalda Trumpa s čelnicima tehnoloških kompanija potpuno je neprovediv, stav je informatičkog stručnjaka Marka Rakara

Američki predsjednik Donald Trump s čelnicima najvećih tehnoloških kompanija potpisao je dobrovoljni sporazum o sigurnosti umjetne inteligencije, koji bi trebao postaviti pravila prema kojima će kompanije same nadzirati razvoj svojih AI sustava. Trump ga je nazvao svojevrsnim AI ustavom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
BURNO Prekid štrajka ZET-a je samo privremen? Evo što kažu
IZ MINUTE U MINUTU

BURNO Prekid štrajka ZET-a je samo privremen? Evo što kažu

Županijski sud u Zagrebu u srijedu je proglasio štrajk u ZET-u nezakonitim, nakon što je ranije isto odlučio i u slučaju Zagrebačkog holdinga. Riječ je o prvostupanjskim, nepravomoćnim presudama na koje sindikati mogu uložiti žalbu Vrhovnom sudu u roku od 15 dana...
U ZET-u vozači imaju 2000, u Čistoći 1850 €: 'Medicinska sestra sam s plaćom od 1400 €'
LIJEČNICI I SESTRE ZA 24SATA

U ZET-u vozači imaju 2000, u Čistoći 1850 €: 'Medicinska sestra sam s plaćom od 1400 €'

U u prvi plan ponovno dolazi pitanje koliko se u Hrvatskoj vrednuju različita zanimanja, liječnici i sestre za 24sata otkrivaju svoje plaće.
Štrajk u Holdingu je nezakonit!
STIGLA PRESUDA

Štrajk u Holdingu je nezakonit!

Rok na žalbu protiv presude 15 dana, a protiv privremene mjere osam dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026