Novi sporazum Donalda Trumpa s čelnicima tehnoloških kompanija potpuno je neprovediv, stav je informatičkog stručnjaka Marka Rakara
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Trumpov AI ustav: 'Riječ je samo o popisu dobrih želja...'
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Američki predsjednik Donald Trump s čelnicima najvećih tehnoloških kompanija potpisao je dobrovoljni sporazum o sigurnosti umjetne inteligencije, koji bi trebao postaviti pravila prema kojima će kompanije same nadzirati razvoj svojih AI sustava. Trump ga je nazvao svojevrsnim AI ustavom.
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