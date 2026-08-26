Trumpova administracija je privremeno obustavila termine za vize diljem svijeta: Evo zašto

Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa privremeno je obustavila termine za podnositelje zahtjeva za vize diljem svijeta u sklopu pooštravanja imigracijske politike tijekom Trumpova drugog mandata.

Glasnogovornik State Departmenta rekao je u utorak da je pokrenut globalni program obuke u svim američkim veleposlanstvima i konzulatima te da će termini za vizne usluge biti prilagođeni kako bi se omogućilo njegovo provođenje.

Trump provodi opsežnu kampanju deportacija i pooštravanja imigracijske politike koja uključuje ukidanje viza i zelenih karata te odbijanje zahtjeva zbog niza razloga, među kojima su politička stajališta i sudjelovanje u propalestinskim prosvjedima.

Trump tvrdi da je cilj tih mjera poboljšanje unutarnje sigurnosti, no njegova je politika pretrpjela nekoliko pravnih poraza. Američki savezni sudac u petak je poništio politiku Trumpove administracije kojom je obustavljeno izdavanje useljeničkih viza podnositeljima zahtjeva iz 75 zemalja, zaključivši da je njome prekoračena zakonska ovlast državnog tajnika Marca Rubija.

State Department nije iznio pojedinosti o sadržaju ni trajanju obuke. Priopćio je samo da je njezin cilj pomoći konzularnim službenicima da prepoznaju i odbiju podnositelje zahtjeva za koje se smatra da bi mogli postati ovisni o američkim socijalnim naknadama te osigurati da se svi zahtjevi za vize procjenjuju „sveobuhvatno i dosljedno”.

Financial Times prvi je izvijestio o obustavi termina. Prema tom listu, podnositelji zahtjeva za useljeničke vize koji su već imali zakazane razgovore u američkim veleposlanstvima i konzulatima primili su elektroničke poruke u kojima ih se obavještava da se njihovi termini odgađaju te da će naknadno dobiti novi datum.

Brojne organizacije za zaštitu ljudskih prava osudile su Trumpovu imigracijsku politiku, nazivajući je diskriminatornom i tvrdeći da krši pravo na slobodu govora i pravičan postupak. Upozoravaju i da je stvorila nesigurno okruženje u SAD-u, posebno za pripadnike etničkih manjina koji izražavaju zabrinutost zbog rasnog profiliranja.

Iako je Trump u predsjedničkoj kampanji 2024. obećavao zaustaviti nezakonito useljavanje, njegova je administracija otežala i zakonitu imigraciju, primjerice uvođenjem novih i visokih pristojbi za podnositelje zahtjeva za određene radne vize.