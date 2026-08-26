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SVE ZBOG OBUKE

Trumpova administracija je privremeno obustavila termine za vize diljem svijeta: Evo zašto

Piše HINA,
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Trumpova administracija je privremeno obustavila termine za vize diljem svijeta: Evo zašto
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Trumpova administracija obustavila je termine za vize diljem svijeta, uz obrazloženje o provođenju globalnog programa obuke u američkim konzulatima, što je izazvalo brojne kritike organizacija za ljudska prava.

Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa privremeno je obustavila termine za podnositelje zahtjeva za vize diljem svijeta u sklopu pooštravanja imigracijske politike tijekom Trumpova drugog mandata.

Glasnogovornik State Departmenta rekao je u utorak da je pokrenut globalni program obuke u svim američkim veleposlanstvima i konzulatima te da će termini za vizne usluge biti prilagođeni kako bi se omogućilo njegovo provođenje.

Trump provodi opsežnu kampanju deportacija i pooštravanja imigracijske politike koja uključuje ukidanje viza i zelenih karata te odbijanje zahtjeva zbog niza razloga, među kojima su politička stajališta i sudjelovanje u propalestinskim prosvjedima.

Trump tvrdi da je cilj tih mjera poboljšanje unutarnje sigurnosti, no njegova je politika pretrpjela nekoliko pravnih poraza. Američki savezni sudac u petak je poništio politiku Trumpove administracije kojom je obustavljeno izdavanje useljeničkih viza podnositeljima zahtjeva iz 75 zemalja, zaključivši da je njome prekoračena zakonska ovlast državnog tajnika Marca Rubija.

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State Department nije iznio pojedinosti o sadržaju ni trajanju obuke. Priopćio je samo da je njezin cilj pomoći konzularnim službenicima da prepoznaju i odbiju podnositelje zahtjeva za koje se smatra da bi mogli postati ovisni o američkim socijalnim naknadama te osigurati da se svi zahtjevi za vize procjenjuju „sveobuhvatno i dosljedno”.

Financial Times prvi je izvijestio o obustavi termina. Prema tom listu, podnositelji zahtjeva za useljeničke vize koji su već imali zakazane razgovore u američkim veleposlanstvima i konzulatima primili su elektroničke poruke u kojima ih se obavještava da se njihovi termini odgađaju te da će naknadno dobiti novi datum.

Brojne organizacije za zaštitu ljudskih prava osudile su Trumpovu imigracijsku politiku, nazivajući je diskriminatornom i tvrdeći da krši pravo na slobodu govora i pravičan postupak. Upozoravaju i da je stvorila nesigurno okruženje u SAD-u, posebno za pripadnike etničkih manjina koji izražavaju zabrinutost zbog rasnog profiliranja.

Iako je Trump u predsjedničkoj kampanji 2024. obećavao zaustaviti nezakonito useljavanje, njegova je administracija otežala i zakonitu imigraciju, primjerice uvođenjem novih i visokih pristojbi za podnositelje zahtjeva za određene radne vize.

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