Trumpova nova ''zvijerka'': Platio ju je 100 milijuna kuna

Nakon deset godina u "službi", piše Popular Mechanics, sada već stara predsjednička limuzina, poznata i kao "Zvijer" (The Beast) odlazi u svoju zasluženu mirovinu. Na sastanku Opće skupštine UN-a američki se predsjednik Donald Trump doveo u novoj Cadillac limuzini. Dizajn nove "zvijeri" je, opisuju američki mediji, sličan staroj limuzini s nekim "novim i modernim detaljima", a i poboljšanim sustavom zaštite, neprobojnim staklima težine između 6 i 8 tisuća kilograma, piše Express.

Crni automobil je, jednom riječju, golem. Visok, masivan i impozantan. Uz to što izgleda kao da može sravniti zgradu, proizvođači garantiraju da je i "okretan" te da će njima agenti "lako manevrirati". "Masivno čudovište lijepih linija", je malo detaljniji opis Trumpovog novog vozila kojim će se voziti između aviona Air Force One te odredišta na kojeg ide. Rad na dizajnu započeo je 2013. godine, a većina se detalja držala, razumljivo, u tajnosti. Testna vozila s vožnjama su krenula u siječnju 2016. godine.

Limuzina ima raspored sjedenja kao i prošli model 2+3+2, a interijer će imati neke dodatke koje je zahtijevao predsjednik Trump. Ugovor i "narudžba" pri General Motorsu za projekt "Next Generation Parade Limousine Phase 2 and 3" "teška" je 15.8 milijuna dolara. Cinici se šale da je Trump odlučio poboljšati vozni park nakon što je istu stvar nedavno napravio i predsjednik Rusije, Vladimir Putin.

On se od Kremlja do aerodroma više ne vozi Mercedesom S600 Pullman, već u novoj limuzini proizvedenoj u Rusiji. Nos automobila ukrašen je velikom četvrtastom kromiranom rešetkom, ima pravokutna svjetla, kromirane okvire prozora, te snažna plava LED svjetla sa svake strane registarskih pločica. Ovo je prvi put nakon 33 godine da se neki ruski predsjednik vozi u automobilu proizvedenom u Rusiji. Posljednji put to je bilo 1985. godine, kad se tadašnji predsjednik bivšeg SSSR-a, Mihail Gorbačov vozio u ruskoj limuzini ZIL-41052,moderniziranom verzijom ZIL-4104 koji je dizajniran kasnih 1970-ih, pisao je već Express.