Trut: Inspekcija i nadzor rade svaki dan, našli 54 prekršaja

Inspektori civilne zaštite, policija i inspektori Državnog inspektorata napravili 1059 su nadzora, gdje su otkrili 54 nepravilnosti. Izdali su 39 prekršajnih naloga i ispisali jednu kaznenu prijavu

<p>Pomoćnik ministra unutarnjih poslova i ravnatelj Civilne zaštite <strong>Damir Trut</strong> izvijestio je u subotu da su inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i pripadnici Civilne zaštite obavili veliki broj nadzora glede poštivanja epidemioloških mjera i uočili nepravilnosti.</p><p>U ponoć su stupile na snagu nove epidemiološke mjere za suzbijanje širenja zaraze koronavirusom, koje će trajati do 21. prosinca.</p><p>Trut je u večerašnjem Dnevniku HRT-a istaknuo kako su postrojbe Civilne zaštite obavile 1649 nadzora u 20-tak sati, a kod 75 pravnih osoba uočene su nepravilnost u provođenju mjera.</p><p> Na mjestu događaja uklonjeno je 36 nepravilnosti, a za 39 nepravilnosti napravljene su bilješke koje su upućene prema inspektorima Civilne zaštite koji će pisati prijave, naglasio je.</p><p>Izvijestio je kako su inspektori civilne zaštite, policija i inspektori Državnog inspektorata napravili 1059 nadzora, gdje su otkrili 54 nepravilnosti.</p><p>Izrečeno je 36 usmenih upozorenja te izdano 39 prekršajnih prijava i jedna kaznena prijava.</p><p>Pomoćnik ministra unutarnjih poslova i ravnatelj civilne zaštite kazao je da će svakodnevno nastaviti s nadzorima u lokalima gdje se spoznaje da bi moglo doći do kršenja mjera ili okupljanja većega broja ljudi.</p><p>Rekao je da će i inspektori civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici te službenici Ravnateljstva civilne zaštite imati mogućnost nadzirati i kažnjavati po svim elementima te po svim zakonskim elementima o zaštiti pučanstava od zaraznih bolesti.</p><p>Kažnjavat će se sve ono što je propisano i što Nacionalni stožer Civilne zaštite propiše u svojim Odlukama, a kazne će biti u rasponi od 500 do 1500 kuna, najavio je Trut. </p>