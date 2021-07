Damir Trut, pomočnik ministra unutarnjih poslova, komentirao je navode nekih voditelja klubova na obali koji tvrde kako se svakodnevno susreću s lažnim covid potvrdrama. Za RTL Danas je Trut poručio kako nemaju službeno zabilježenu niti jednu takvu potvrdu.

- Samim time možemo reći da toga nema - poručio je. No, objašnjava, ukoliko do toga dođe, za to je nadležna policija koja može istražiti to i izreći određenu kaznu.

- Kazna je do tri godine zatvora po Kaznenom zakonu - poručuje i dodaje kako se može i posebno kazniti jer se radi o zdravstvenom dokumentu koji "ima još jednu veću važnost".

Testove prije velikih događanja mogu raditi laboratoriji koji imaju ugovor sa HZZO-om i ušli su u sustav validacije covid potvrda. Organizatori stoga mogu samo organizirati testiranja ukoliko se radi o prikladnom laboratoriju.