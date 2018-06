Tuđman: Ne dopustimo više zlo kakvo smo preboljeli i preživjeli

Pobjednik koji ne zna praštati sije klice novih zala, riječi su koje je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman na današnji dan prije 21 godinu izgovorio okupljenom mnoštvu koje je radosno dočekalo Vlak mira u Vukovaru, vlaku koji je nakon Domovinskog rata iz Zagreba ispraćen u herojski grad Vukovar.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Uz predsjednika Tuđmana i njegovu suprugu, kompozicijom od 21 vagona, što je simbolično predstavljalo broj županija, prema Vukovaru su se odvezli najviši politički dužnosnici, crkveni velikodostojnici, članovi diplomatskog zbora i brojni drugi uglednici iz kulturnog, gospodarskog i javnog života.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Nakon svečanog ispraćaja Vlaka mira na njegovo prvo putovanje sa zagrebačkog Glavnog kolodvora, vlak je kratko zastao u Vinkovcima gdje ga je s oduševljenjem dočekalo na tisuće ljudi. Pjevalo se i klicalo slobodi i putu prema oslobođenom Vukovaru. No, na putu je ipak bilo problema i to dok je kompozicija prolazila kroz Borovo Naselje. Vlak je tada kamenjem gađala skupina ekstremnih Srba no srećom nitko nije ozlijeđen iako je nekoliko vagona put nastavilo razbijenih stakala.

Dolazak u Vukovar bio je veličanstven - na kolodvoru je hrvatskim zastavama mahalo na tisuće Hrvata, a potom je održana minuta šutnje za sve poginule vukovarske branitelje te je intonirana hrvatska himna. Predsjednik Tuđman obratio se okupljenima.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- Pobjednik koji ne zna praštati sije klice novih zala, a hrvatski narod to ne želi niti je želio ovdje u Vukovaru. Dolazak u Vukovar, simbol hrvatske patnje, otpora, težnji za slobodom i povratkom na istočne granice, na hrvatski Dunav, znak je naše odlučnosti da želimo mir, pomirbu, da želimo stvarati primirje i da više nikad ne dopustimo da nam se dogodi ono što nam se dogodilo u Vukovaru. Ovu hirošimsku panoramu usred Europe, grad Vukovar lakše ćemo obnoviti u materijalnom smislu, ali teško u našem sjećanju - rekao je i pozvao na pomirenje, istaknuvši kako ekstremista ima posvuda.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- Stvar razboritih ljudi je da takve onemoguće u interesu većine, u interesu ljudske i božanske ljubavi, u interesu toga da ne dopustimo više zlo kakvo smo preboljeli, kakvo smo preživjeli... Za lokalno srpsko pučanstvo “Vlak” znači uspostavu povjerenja, jamstvo svih njihovih građanskih i etničkih prava. Jasno, pod uvjetom da doista prihvate hrvatsku državu kao svoju domovinu i da onemoguće one ekstremiste koji to remete - poručio je među ostalim Tuđman 8. lipnja 1997. u Vukovaru.

Vlak mira bio je ostvarenje obećanja koje je predsjednik Tuđman dao 26. kolovoza 1995. u Splitu gdje je Vlakom slobode, složenog također od 21 vagona, doputovao s brojnim uglednicima i dužnosnicima kao simboličko ponovno uspostavljanje željezničke veze između Zagreba i Splita. Tuđman je tada u povijesnom govoru okupljenu gomilu pitao 'Što mi preostaje da vam još obećam?', na što je splitska riva skandirala 'Vukovar, Vukovar!'.

- Hrvatski će narod svojom politikom osloboditi Vukovar, simbol otpora u obrani i uspostavi nezavisne Hrvatske i istočnu Slavoniju, zapadni Srijem i Baranju, jer Hrvatska je bila i ostat će podunavska zemlja. I to ćemo obećanje izvršiti zajedno hrvatskom politikom, a ako će trebati onda i svojom oružanom silom - odgovorio je tada Tuđman, što se i ostvarilo na današnji dan 1997. tijekom mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, dolaskom Vlaka mira u Vukovar.