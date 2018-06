Tuča uništila vinograde: 'Sve je uništeno, posljedice su strašne'

Na području Varaždinske županije tuča je poharala pojedine dijelove, a među njima su i područje grada Lepoglave te područje Vinice. Stjepanu Kovačiću iz Vinice, tuča je u predjelu Slatinjak u vinogradu, uništila 70 posto trsova, plodova i listova.

- Tuča je padala u noći s nedjelje na ponedjeljak, i to odmah nakon ponoći, a olujno nevrijeme je trajalo oko jedan sat. Kada sam otišao do vinograda, imao sam što i vidjeti. Da je netko štapom tukao po listovima, plodovima i grožđu ne bi tako uništeno izgledalo kao nakon nevremena. Nisam vidio koje je veličine tuča bila, ali sigurno je bila velika kad su posljedice tako strašne. Puno je toga uništenog otpalo s prskanjem, a nešto se i na taj način saniralo. U tom vinogradu imam 720 trsova i kako bi koliko toliko spasili ono što je ostalo, moramo barem 1 – 2 puta više prskati i to sa skupljim materijalom - kazao je Kovačić pokazujući grožđe i lišće koje je tuča izudarala.

- Osim tuče, velikih problema je tada bilo i s ispumpavanjem vode, koju je bujica nanijela i začas napunila podrume, dvorišta, ali i urušila puteve - kazao je Stjepan Kovačić, koji je imao osiguranje od tuče nad vinogradom pa se nada odšteti.

Na području grada Lepoglave tuča je nanijela štetu i Ivanu Dubovečaku te još najmanje 15-ak drugih vinogradara na tom području Lepoglavske Vesi gdje im se nalaze nasadi. Šteta je preko 50 posto na njihovim vinogradima.

- Vinogradi su nam na uzvisini i baš na tom dijelu je najjače zahvatila tuča koja je padala sigurno barem 5 minuta, a bila je veličine ovećeg zrna graha. Doma nam se terasa ali i trava na dvorištu u trenutku zabijelila od tuče. Lani nam je također tuča poharala vinograd, no tada je stvarno bilo katastrofalno. Čak nam je i betonske stupove u koje je upletena metalna žica uspjelo pokidati - kazao je Ivan Dubovečak, koji na žalost ne očekuje nikakvu odštetu jer nije osigurao vinograd od tuče.

Lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić kaže da su najgore prošli dijelovi usjeva i nasada na obroncima Ravne gore Kameničko Podgorje gdje je šteta još veća.