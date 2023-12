Tuga splitske barake 77a: 'Život joj je izgorio pred očima. Unutra je bio i njezin mačak Tigar...'

Ena je samo stajala kraj ambulante i plakala. Bila je izvan sebe, cijeli život joj je izgorio pred očima, sve što je imala, a nije imala puno. Najbolnije je što joj je u baraci izgorio i njezin mačak Tigar koji je bio s njom 18 godina. Ona i njezini roditelji već su jednom proživjeli ovakvu situaciju prije 40 godina, kad je izgorjela baraka na Brdima u kojoj su tada živjeli. Tada su privremeno ovdje smješteni, a vidite i sami koliko je to 'privremeno' ustvari trajalo – kaže nam Jagoda Laco iz splitske udruge Empatija koja je proteklih mjeseci, zajedno s grupom volontera, radila na tome da se dom obitelji Matković, učini pristojnim za život. No, posao preuređenja dijela barake u Ulici Sućidar 77a nisu uspjeli dovršiti jer je u utorak navečer izgorjela gotovo do temelja.

Za obitelj Matković javnost je čula nakon što je Enin 85-godišnji otac Luka slomio kuk u kupatilu, i to u kupatilu u kojem nisu imali ni struje. Bio je dva mjeseca u bolnici, ali nije se baš dobro oporavljao. Volonteri su željeli da po povratku iz bolnice živi u boljim uvjetima.

- Otac se nakon bolnice želio vratiti kući, ali s obzirom na okolnosti u kojima su živjeli takvo nešto bilo bi zaista teško. Ipak, na kraju ni kćer nije bila u stanju brinuti se o njemu pa je otac smješten u Dom za starije i nemoćne u Oklaju, dok joj je majka Milka još prije dvije godine smještena u dom u Vukovarskoj u Splitu. Prije nego je smješten u dom, mi smo uspjeli urediti sobu za njega, i kuhinju i dnevni boravak, trebalo je urediti još samo sobu za nju. I sad ovo, strašno... Plamen je sve progutao. Mene je nazvao župnik, došla sam sinoć jako kasno jer sam sat i pol kružila po Sućidru pokušavajući naći parking, probiti se do barake. I vatrogasci su jedva stigli od parkiranih automobila – priča nam Jagoda dodajući kako Ena srećom nije bila kod kuće kad je požar počeo gutati objekt.

- Rekla mi je da je išla do trgovine, a kad se vratila buktinja se već rasplamsala. Prvi požar proživjela je kao dijete, to su traume koje se ne zaboravljaju. Sad je ostala sama, prepuštena sebi i volji dobrih ljudi. Ona ima zdravstvenih problema i ne radi. Cijeli je život izložena šikaniranju i ruglu, znate... netko će iz takve životne situacije izaći jači, ali ona se s tim nije znala nositi, nju je slomilo. Otac ju je pokušavao iščupati iz te bijede, govorio joj da ide u podstanare, ali ona nije željela ići od njega, nadala se da će od Grada dobiti nekakav socijalni stan – priča nam Jagoda dodajući kako je Ena trenutačno smještena kod prijatelja, ali i da su je zvali iz Centra za socijalnu skrb i Eni jednokratnu uvećanu pomoć od oko 1300 eura dok se ne snađe.

- Grad je nešto davno trebao poduzeti, ali nisu. Zašto? E to samo oni znaju. Tu je živjelo šest obitelji, svi su imali po dvije sobe.

Dakle, baraka je imala 12 prostorija i samo jedno kupatilo. To su neljudski uvjeti. Dio njih je u međuvremenu negdje smješteno, a dio ih je umrlo ovdje čekajući bolji život. Jedino se Matkovićima nije pomoglo. Većina soba bile su zaključane, u njima ima raznih stvari, pa i smeća – prepričava nam Laco koju su scene izgorjele barake vidno potresle.

- Toliko vatrogasaca je tu bilo, a nemoćan si išta napraviti. Otac Luka je u svojoj nevolji ostao tako kulturan i ljubazan. A da ste samo vidjeli Enino lice kada smo ovu baraku malo uredili, bilo je ozareno, nakon toliko godina bola – kaže nam Laco dodajući kako na čestici na kojoj je baraka postoji nekakav imovinsko-pravni spor između Grada Splita i privatnika, no u to ne želi ulaziti.

- Kako god bilo, obitelj Matković, kao i sve druge obitelji koje su tu živjele, nisu same sebe unutra uselile. Ena naprosto nije znala kome se obratiti za pomoć, nije se snalazila u terminologijama ni papirima, bila je pogubljena u tome kakva prava ona uopće ima kao socijalni slučaj – govori Laco koja je davala sve od sebe da se i njoj i njezinom ocu pomogne. Nažalost, u velikom požaru Ena je izgubila svoj dom, kakav god on bio. Kamo će sada, Jagoda nam nema odgovor.

- Apeliram na institucije da se uključe u ovu priču. Mora postojati način – zaključuje Laco.

Dodajmo da je na gašenju požara barake, koji je buknuo oko 19 sati bilo 25 vatrogasaca sa osam vozila iz JVP-a i DVD-a Split. Tijekom jutra na teren su stigli policijski timovi koji bi trebali utvrditi uzrok požara. Poslali smo i upit Gradu Splitu vezano za mogućnosti smještaja 41-godišnje Ene, i što je do sada napravljeno da se ona sada smjesti u uvjetnije prostore, a njihov odgovor objavit ćemo po primitku istog.