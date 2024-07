Tuga farmera kraj Đakova: 'Lani je došla poplava u lipnju i ubila mi janjce, ove godine ista priča'

Općina Drenje, smještena u sjeverozapadnom dijelu Đakovštine, na mjestu gdje se istočne padine Krndije utapaju u đakovačku kotlinu prepunu zlatnih polja, jedno je od ljepših dijelova Slavonije, idealno za stočare i ratare. To već 20 godina dobro zna stočar Željko Fabric (53) koji je napustio život u Austriji i došao u Drenje baviti se uzgojem ovaca. Sve do prošle godine njegova se farma uspješno razvijala i u posao s ovcama uključio je i dva sina i kći. Jedan OPG pretvorio se u dva, a osnovno stado ovaca prošireno je. Uz puno posla i odricanja od stočarstva se dobro živi no, ono što se Fabricovima dogodilo posljednje dvije godine, natjeralo ih je da razmišljaju o daljnjem poslovanju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:25 Drenovci: Obitelji Fabrić poplave su dvije godine za redom odnijele stotinjak ovaca | Video: 24sata/pixsell

- Iako živimo u lijepom kraju, brežuljci koji nas okružuju i vremenske katastrofe, učinili su nam veliku štetu. Prošle godine, 11. lipnja, dogodilo se iznenadno nevrijeme praćeno silnom kišom i veoma kratkom roku palo je jako puno oborina pa se naša farma ovaca, smještena u jednoj kotlini, našla pod vodom. U samo pola sata utopilo se 29 janjčića. Kako se to nikada ranije nije događalo, mislio sam da je to ekstrem koji se ne može dogoditi opet. Tek u jesen sam tamo smjestio druge ovce. Nevjerojatno, ali ove godine, 12. lipnja, dogodilo se isto! Ogroman oblak stvorio se niotkuda i kiša je počela doslovce liti. Palo je 90 litara kiše u sat vremena. Sin i ja smo odmah pošli na farmu očekujući potop, ali prekasno. Kad smo došli voda mi je bila već do vrata. Susjedi su došli čamcima da izvuku ovca i janjad što se može. I mene i sina su na kraju spašavali čamcima. Nažalost utopilo se 38 rasplodnih grla i 53 janjčića. Bilo je čak 1,8 metara vode - kaže šokirani Željko čija se farma prostire na 22 hektara, uglavnom pašnjaka.

Tražio čišćenje kanala

Bio je svjestan slijevanja oborina s okolnih brežuljaka pa je napravio drenaže tla i od Hrvatskih voda tražio proširenje i čišćenje okolnih kanala kako bi voda mogla otjecati, no pri velikim količinama oborina to nije dovoljno dobra obrana. Istovremeno kada i njegova farma, plivala su i sva okolna zasijana polja čime su i ratari pretrpjeli velike gubitke. Trebalo je čak 7 sati da se sva voda iz kotline povuče.

Nakon prve poplave Fabric je čak dobio i kaznu od inspekcije zbog neodržavanja pašnjaka, koji je bio uništen muljem i blatom od poplave, pa mu je uzeto 3 posto od poticaja.

Prema procjeni Povjerenstva, vodena bujica pričinila mu je preko 23 tisuće eura štete. Pravo na odštetu nema.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Tuga farmera kraj Đakova: 'Lani je došla poplava u lipnju i ubila mi janjce, ove godine ista priča' | Video: 24sata/pixsell

- Prošle godine ovce nisam osigurao. Ove godine ih osiguram od bolesti i požara. Za poplavu nisam jer nisam očekivao da će se ovakvi vremenski ekstremi ponavljati. Sada više nemam namjeru tamo držati ovce. Ostao je drveni objekt jednostavne građe u kojemu su bile ovce, a sada u njemu rastu gljive. Ono što mi je ostalo preselio sam na farmu koju imam iza kuće, na kojoj sam i počeo s uzgojem. Sinovi i ja sad tražimo drugu opciju - kaže Fabric, inače hrvatski branitelj. Lešine ovaca i janjčića predao je u Agroproteinku i poslije danima nije htio ići na tu farmu. Bilo mu je teško suočiti se s gubitkom stada od kojih je dobar dio trebao ići u prodaju. Srećom pa mu je ostalo dovoljno mladog stada.

- Nećemo više nikada imati ovce na jednom mjestu. To je rizik. Moja cijela obitelj živi od toga posla. Nitko ne radi ništa drugo. Ja sam često na bolovanju jer imam operirana i bolna koljena. Jedan sin još radi 60 hektara zemlje koju obrađujemo za stoku. Bez ovaca ne smijemo ostati jer imamo suradnju s jednom đakovačkom salom za svatove za koju svake subote, tijekom cijele godine, moramo imati osiguranu janjetinu. Također puno toga prodamo na kućnom pragu. Prošle godine smo prestali prodavati na veliko jer su nam jako rušili cijene - kaže Fabric ponosno ističući kako ima kvalitetnu janjetinu za kojom je svake godine sve veća potražnja.

Imaju 240 ovaca

Inače u općini Drenje i susjednoj Satnici ima više uzgajivača ovaca koji imaju preko 6000 grla. Fabricovi imaju oko 240 rasplodnih grla i 170 janjadi. Željko ima sreće što su njegova djeca odlučila nastaviti proizvodnju jer stočarstvo, a posebice ovčarstvo, je grana poljoprivrede koja u Hrvatskoj polako izumire. Naime, svake godine u Hrvatskoj je 100 tisuća komada ovaca manje.

- Stočarstvo je zahtjevan posao. Ne možete otići na more ili na odmor. Životinje traže svoje svaki dan. Evo, od poplave je ostalo nekoliko malih janjčića siročića koje sada svakih par sati moram hraniti na bočicu. Uvijek nešto... - kaže Željko pokazujući nam male janjce crnih glava koji su tipičan primjer romanovske sorte ovaca.