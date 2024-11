Tuga nakon eksplozije u kojoj je poginuo mladić. Markovo tijelo zaštitilo je ostale od bombe...

Djeco moja draga, nek' vam bog da snage i što brži oporavak, riječi su majke dviju sestara koje su teško ozlijeđene u eksploziji ručne bombe M-75 u subotu navečer u podrumskom stanu u Kninu. Majka je poruku kćerima objavila na društvenim mrežama, kao i mnogi drugi koji su pisali riječi podrške ozlijeđenima, ali se i opraštali od poginulog mladića Marka P. (25).

Društvo prijatelja inače se družilo u podrumskom stanu zgrade u Ulici Bribirskih knezova. Te kobne večeri družili su se uz alkohol. Vidjelo se to i na fotografijama koje su objavili na društvenim mrežama. No ono što se vidjelo na tim fotografijama bila je i ručna bomba koja će nekoliko sati kasnije ubiti mladića, a ostalima ostaviti ožiljke za cijeli život. Uz fotografiju su napisali: "Večerat će selo u mraku".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Knin: Stambena zgrada u kojoj se dogodila tragedija s ručnom bombom | Video: 24sata/pixsell

Kako je ranije objavila policija, jedan od mladića, doznajemo da je riječ o B. P. (23), tijekom zabave je iz spavaće sobe donio bombu te je predao u ruke Marku P. (25). Zbog nestručnog rukovanja slučajno su aktivirali bombu koja je eksplodirala. Marka je na mjestu ubila, a teško ranila B. P. (23), koji ju je donio, drugoga mladića B.Č. (25) te djevojke V. B. (21) i njezinu maloljetnu sestru S. B. (16).

Stanare zgrade i okolne susjede uznemirila je eksplozija, a potom i krikovi ozlijeđenih. Među prvima koji su stigli na mjesto nesreće bili su medicinari, a potom su stigli vatrogasci i policija.

- Nijedna ručna bomba ne eksplodira tek tako. Prvo treba maknuti osigurač, a onda postoji sa strane još jedan komad, takozvana žlica, koja kad se otpusti pokreće sistem. U inicijalnom dijelu ima pirotehnički usporivač koji odgađa eksploziju za 3 do 4 sekunde. Proces se ne može zaustaviti i onda dolazi do eksplozije bojevog punjena. Nakon toga kreće udarni val u kojem se razlijeće 3000 kuglica. One se raspršuju svuda naokolo - rekao nam je Duško Mikulandra, policijski djelatnik za protueksplozijsku zaštitu.

Upravo 3000 kuglica se razletjelo po dnevnom boravku koji ima jedva devet četvornih metara. Prizor koji su zatekle službe koje su došle prve u pomoć bio je strašan. No bomba se koristi za blisku borbu, ubojita je do 12 metara, ranjavajuća do 30, a po položaju poginulog Marka pretpostavlja se da je on tijelom zaštitio ostatak ekipe i tako umanjio tragediju. Zbog njegove smrti Grad Knin proglasit će Dan žalosti na dan sprovoda.

Knin: Stambena zgrada u kojoj se dogodila tragedija s ručnom bombom | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U eksploziji stradavaju svi dijelovi tijela, dodaje stručnjak. Vrlo teške ozljede zadobila je djevojka V. B. (21), koja je prva od stradalih prebačena u splitski KBC. Ostale pacijente su obradili u kninskoj bolnici, a potom su i njih zbog težine ozljeda prebacili u Split. Tek kad budu mogli ispričati što se točno dogodilo, policija će sastaviti cijeli mozaik tragedije kakva se ne pamti.

Nije to prva eksplozija ručne bombe, nagledali su se policijski službenici svakakvih situacija, no najčešće je eksplozija bila namjerna. Malo pamte slučajeve, ako ikad, da je netko donio bombu na tulum.

- Tisuću puta bih otišao na teren da se ne dogodi ništa. Sve do jednom, pa onda svjedočimo i radimo na ovakvim scenama. Ništa vas na to ne može pripremiti. Sve akcije MUP-a oko kontrole oružje urode plodom, ljudi vraćaju eksplozivna sredstva, naoružanje, ali očito je dovoljno samo jedno da napravi ovakvu tragediju - zaključio je policajac Mikulandra, koji s kolegama poziva da se zaostalo oružje vrati, i to bez sankcija upravo policiji koja će opasne predmete zbrinuti na adekvatan način.

Jučer su ispred zgrade zapalili i lampion za poginulog Marka. Njegova obitelj nije htjela ništa komentirati. Tek nam se u nedjelju javio otac jednog od ozlijeđenih.

Knin: Stambena zgrada u kojoj se dogodila tragedija s ručnom bombom | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Bila je bomba u stanu, netko ju je donio i aktivirao, moj je sin sjedio s curom na krevetu i dogodilo se to što se dogodilo. Sin mi ima nekoliko gelera po tijelu. Nitko ne zna kako je bomba završila u stanu, osim valjda toga čija je bomba bila. Znamo da je sliku objavio na Instagramu, to zna i policija - rekao nam je ranije šokirani otac ozlijeđenog mladića. 