Srce mi je puklo tog dana kada su došli po njega. Iako sam znala da je tako bilo najbolje za sve, dio mene je umro. On mi je tad govorio ‘‘seko ne želim ići’’, ali ja mu jednostavno nisam mogla više pružiti brigu koju bolesnici poput njega zaslužuju.

Niti jedan dom ga zbog njegove bolesti nije htio primiti, a nakon stotine okrenutih brojeva unazad tri godine, jedan dom u Kloštar Ivaniću nam se ipak odlučio smilovati i to je bila posljednja šansa. I za mene, i za njega - započinje svoju tešku životnu priču naša sugovornica Vesna Voljavec (45) iz Dugog Sela. Njen brat Elmir Dizdarević (44), ili kako ga od milja zove Điđi, prije četiri godine obolio je od teške Huntingtonove bolesti zbog koje je danas potpuno nepokretan i ovisan o drugima.

Teško djetinjstvo Vesne i Điđija

Vesna se odmalena brinula za svog brata Điđija. Oduvijek bila njegova starija seka koja ga je čuvala i štitila jer iza njih ne stoji nimalo lagodno djetinjstvo. Otac im je bio alkoholičar, a tukao ih je gotovo svakog dana. Jednom prilikom je, priča nam Vesna, Elmira toliko jako udario da je završio na šivanju glave. Bili su djeca, a otac je bio jači i od nje, njenog brata, mlađe sestre i majke. Kad god bi njih troje pokušali obraniti majku od batina, i oni bi osjetili dio njegovog bijesa. Kasnije ga je Vesnina majka napustila, a oca je vidjela svega jednom u životu. Nikad nije puno znala o njemu, niti je on znao o njima. Kad je preminuo, saznala je samo da je bolovao od neke teške neurološke bolesti. Nije tad Vesna ni slutila o kakvoj bolesti je riječ, a kamoli da je bolest nasljedna i da će joj uskoro oduzeti ono najvrjednije, osobu koju je gotovo čitav život čuvala i branila, ali i spašavala iz ralja ovisnosti.

- Moj brat je oduvijek bio dobar kao kruh, volio je pomoći svima koliko je mogao. Obožavao je nogomet, društvo, iako je bio karakterno jako povučen. Sve je bilo dobro sve do onog trenutka kada je dobio odbijenicu iz vojske, u koju se silno želio prijaviti. To ga je dotuklo i od tada je počeo piti, svakim danom sve više... Iako sam bila ljuta na njega mnogo puta, nikad ga nisam mogla pustiti, čak ni onda kada je postajao agresivan - priča nam Vesna drhtavim glasom.

Nakon što im je majka otišla živjeti s očuhom, a mlađa sestra se udala, njih dvoje ostali su sami. Vesna je i dalje brinula o njemu. I kada je pio, i kada nije. Kaže, za svog brata već je nekoliko puta preokrenula svijet. I opet će. No, s njegovom ovisnošću, nije bilo nimalo lako živjeti pa je zbog toga 2009. oboljela od depresije. Tada se i po prvi puta u životu, suočila s terminom - Huntingtonova bolest. Zbog liječenja depresije, liječnik je morao znati ima li kakvih neuroloških ili psihičkih bolesti u njenoj obitelji. Na koncu je saznala da joj je to ta teška bolest od koje je njen otac preminuo i počela istraživati o čemu je riječ. Podmukli simptomi te bolesti počinju još u dobi od 35 do 50 godina, a prvo nastupaju psihijatrijski poremećaji - od demencije, depresije, apatije, shizofrenije, a zatim se pogoršavaju i motoričke radnje. Trzanje udova, nemogućnost obuzdavanja motoričkih radnji poput plaženja jezika, grimase lice, ataksija i distonija pa sve do potpuno otežanog gutanja, do gubljenja mogućnosti hodanja i slično. Dovoljan je bio samo jedan ''krivi gen'' kako bi se bolest naslijedila.

No, Vesna nije tad još uvijek nije shvaćala da su njegova sklonost ka ovisnosti i agresivno ponašanje bili tek početni simptomi onoga što je njenom bratu već bilo zapisano u genima. Vesna se oporavljala, dok je Điđi tonuo sve dublje.

- Nekoliko puta je završavao u Vrapču pa u Vinogradskoj, no nije bilo pomaka. Na koncu sam ga, uz pomoć liječnika, smjestila u psihijatrijsku bolnicu Rab gdje je mu se stanje nevjerojatno popravilo. Sve je vodilo ka prilici za neki novi, bolji život - priča nam prisjećajući se jednog ljeta koje je provela na Rabu s bratom i vjerovala da će konačno stvari sjesti na svoje mjesto.

Điđijeva dijagnoza: Crne slutnje su se pokazale točnima

No, sve se promijenilo 2017. godine kada su ju zvali iz bolnice da dođe po njega.

- Kada sam ga ugledala, to je bio sasvim neki drugi čovjek, čovjek koji je potpuno nestao. Od zdrave i nasmiješene osobe, moj Điđi je jedva stajao na nogama. Imao je nagle trzajeve glavom, plazio je jezik, kao da je bio u nekom bunilu. Ne mogu vam opisati taj osjećaj, taj strah... Jer sam predosjećala o čemu se radi, a molila sam Boga da samo nije to - kaže nam Vesna suznim očima.

Nakon Raba, ona i brat obavili su posebno testiranje na Rebru, a najcrnje slutnje su se obistinile. Vesna je bila negativna, no Điđijeva dijagnoza je bila - Huntington, progresivni tip bolesti. Rekli su joj da se pripremi, da ono što slijedi neće biti dobro. Za nju i njezinu majku, cijeli svijet je tada stao.

- Sve ove godine sam ga pokušavala spasiti, a na kraju nisam uspjela... Kao da je sve bilo uzalud, nisam uspjela jednostavno..., slomila se potpuno.

I da se ranije otkrilo, ne bi mu se moglo pomoći jer za tu bolest nema lijeka. Samo propadaš dok čekaš smrt, a svaki dan je nova borba za život. Što onda nakon takve dijagnoze? Kome se obratiti? Điđi je morao u dom jer je njegovo stanje zahtijevalo 24-satnu brigu i njegu, a Vesna je morala raditi jer ne bi imala od čega živjeti. Nakon što su joj sve državne ustanove okrenule leđa, obratila se privatnim domovima. Poslala je ona stotine zamolbi i okrenula stotine brojeva. Kontaktirala je svaki dom u Zagrebu i široj okolici, no poklopili bi joj svaki put kada bi spomenula Điđijevu dijagnozu. Tražila je pomoć i od Socijalne službe, bolnica i liječnika... Iako su joj tek pojedinci htjeli pomoći, pomoći jednostavno nije bilo. Kao da je riječ Huntington zatvarala sva vrata na koja je Vesna nailazila.

Čak tri godine sama se brinula za teško bolesnog brata, dok joj se majka brinula za bolesnog očuha, iako je i njoj ponekad znala uskočiti. Vesna je često uzimala bolovanje i slobodne dane, jer joj je briga za brata tada bila jedini prioritet. Điđi je u međuvremenu postao potpuno nepokretan pa je morala podići kredit i prilagoditi svoj stan njegovim uvjetima u invalidskim kolicima.

-Nekad sam se noćima molila da umre i da se ne pati, jer inače ljudi koji boluju od Huntingtonove, često se znaju do smrti ugušiti. Ali opet, kada bih došla do njega i vidjela da diše i da je živ, počela bih plakati od sreće - priznajem nam Vesna. Osjećaji su tu uvijek pomiješani, a najgore je kada je čovjek nemoćan. Vesna se pomirila s činjenicom da će se brinuti za njega do kraja, odustala je od neprestanog zivkanja i traženja pomoći i ostali su opet sami, ona i Điđi.

No, igrom slučaja, početkom 2020. nazvala je Dom Aurora u Kloštar Ivaniću koji su joj jedini, u tri godine dali pozitivan odgovor. Điđi je konačno pronašao Dom koji je pristao skrbiti o njemu. Bilo je teško u početku, priznaje nam, no kada je vidjela kako se brinu za Điđija, odahnula je. Tamo je živnuo, ima društvo. Često ide u šetnju, sve češće se smije. Iako mu ne preostaje još mnogo godina života, Vesna je sigurna da će tamo dobiti najbolju moguću skrb. No, takva skrb zajedno sa svim lijekovima i vitaminima te ostalim medicinskim pomagalima koji su mu neophodni, previše je za njezin tanašni budžet.

Gladuje kako bi mogla bratu priuštiti skrb koju zaslužuje

Nevoljko nam je priznala da su ona i majka, s kojom sada živi, često znale biti gladne kako bi mogle uštedjeti 5000 kuna i platiti sve troškove bratove njege. - Ma meni su dovoljna dva jaja dnevno. Ionako nemam previše apetita, sramežljivo nam je rekla. Nekad se voljela srediti, a sada je odbacila svaki ''luksuz'', više ne ide ni na frizuru.

- Samo njegovi lijekovi zajedno s vitaminima koštaju gotovo tisuću kuna. Za to se mora imati, pustite mene, snaći ću se već nekako, ne moram imati sve, rekla je Vesna i pognula glavu. Neugodno joj je, ali navikla je. Druge je cijeli život stavljala ispred sebe. I kada je branila obitelj od agresivnog oca, i kada je radila nekoliko poslova kako bi prehranila sebe i brata te na koncu, i kada je preuzela brigu o njemu nakon što se razbolio. Ne zna koliko će još moći izdržati, i ona je na izmaku snaga.

Već nekoliko mjeseci je na bolovanju, jer je sve što se događalo, uvelike pogoršalo njezino zdravstveno stanje. Pomažu joj ljudi, najviše prijatelji koji neumorno šalju apele za pomoć, organiziraju humanitarne akcije ne bi li joj barem malo pripomogli. Tu su i ostali anonimni heroji koji joj ponekad priskrbe sredstva za njegove lijekove, napune frižider. Ni sve to ipak to nije dovoljno, ne na duže staze. Rata kredita i naknada za dom, kao suplementi, potrepštine i sve što Điđiju treba za koliko toliko dostojan život, mora se bez pogovora plaćati svaki mjesec.

Zato heroina naše priče, kojoj je život priredio nezamislive stvari, sada treba i našu pomoć, kad već država odbija nešto učiniti po tom pitanju. Vesni Voljavec se može pomoći preko uplate na IBAN: HR1324070003234103009 OTP Banke.