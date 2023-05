Tuga u Kostanjevcu: 'Izašao sam i vidio majku kako kleči kraj svog nepomičnog sina...'

Nisam čuo svađu ili galamu. Točno u 1.21 u noći me probudio poziv. Zvala me majka preminulog dječaka da donesem nekakvu deku da utopli dijete. Prvo sam pomislio da je nešto moja kći napravila jer je i ona bila na tom rođendanu. Nisam znao što se točno dogodilo, otrčao sam do dvorišta te ugledao zaprepaštenu mladež i majku koja kleči pokraj svog sina koji nepomično leži na tlu. Ubrzo je došla i Hitna pomoć, stavili su ga u vozilo i otišli, opisao je tragično jutro Tomislav Plantić, vlasnik lokala Joker u Kostanjevcu Riječkom kraj Križevaca, u čijem se prostoru održavala proslava 18. rođendana mlade mještanke.