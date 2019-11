Tuga u Malom Taboru: Buktinja mu progutala dom i ušteđevinu

Sinoć je kad je čuo za požar, došao ovamo iz Virovitice, rekao sam mu neka prespava u maloj vikend kući koju imamo u blizini, nije želio. Otišao je i rekao da se vjerojatno više neće vratiti ove zime. Teško je… Baš nam je pričala šogorica da će još ove godine sve to urediti i završiti radove, a onda počinju uživati. U svojoj su kući imali sve osobne stvari, pa čak i novac kojim su namjeravali kupiti automobil, ispričao je brat vlasnika kuće za Zagorje International.

Njegov brat i supruga imaju terenske poslove po inozemstvu, pa bi povremeno dolazili u svoju kuću u Mali Tabor, no, to je bio njihov jedini pravi dom. Kuću je Z.K., koji je po zanimanju električar, sam gradio od temelja do krova, a uredio si je i zimski vrt te podrum ispod zemlje. Objekt se inače nalazi u dvorištu pokraj njihove rodne kuće.

Foto: Zagorje International

Drvena obiteljska kuća u vlasništvu 58-godišnjeg Z.K. sasvim je izgorjela sinoć u požaru u Malom Taboru. Supružnici su u požaru izgubili sve što su imali. Požar je gasilo četrdesetak vatrogasaca iz DVD-ova Straža, Druškovec, Klenovec i Prišlin – Hum te Javna vatrogasna postrojba Krapina, no plamen je bio prejak.

Dana 01.11.2019. u 18:24 uzbunjeni smo od strane VOC-a Zabok o požaru obiteljske kuće u naselju Mali Tabor. Neovisno o... Objavljuje Vatrogasci Prišlin-Hum u Subota, 2. studenoga 2019.

- Brat je jučer ujutro oko pola 9 sa suprugom otišao u Viroviticu na groblje, s obzirom na to da mu je supruga odande. Oko 18.30 sati susjedi su primijetili vatru, zvali vatrogasce i mene u Rogašku Slatinu, i kad sam došao ovamo, bio je tu plamen, ali nije to još bilo takvih velikih razmjera, ali kad su skinuli krovište, počela je prava buktinja - ispričao je brat vlasnika kuće.

Foto: Zagorje International

Službeno policijsko izvješće još nije gotovo, no, neslužbeno se doznaje da je požar buknuo u prostoriji gdje se nalazio kamin.

Foto: DVD Prišlin-Hum

- Izvana su bile gipsane ploče, a iznutra OSB ploče, pa je moguće da je to tinjalo već nekoliko dana. Dakle, radilo se o prijenosu topline na drvenu građu, nije bilo nikakvog kaznenog djela niti je požar podmetnut. Što je, tu je, sada se, nažalost, više ništa ne može učiniti rekao je izvor za Zagorje International.