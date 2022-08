Dežulović na komemoraciji: Vlado je bio pogrešan čovjek na krivom mjestu u krivo vrijeme

Hrvatskog novinara Vladimira Matijanića, koji je prije nekoliko dana preminuo u mučnim okolnostima, brojni kolege, prijatelji i poznanici ispratili su u četvrtak na splitskom groblju Lovrinac. Mnogobrojni kolege novinari i prijatelji oprostili su se od njega uz taktove njegovih omiljenih pjesama. Među dvjestotinjak ljudi koji su došli Matijaniću izraziti posljednje zbogom bili su i Arsen Bauk, Bojan Ivošević, Ivica Puljak, Ivana Marković, Sandra Benčić, Katarina Peović, Ante Tomić, Boris Dežulović, Viktor Ivančić... Dirljivi govor na ispraćaju održao je franjevac Drago Bojić.

Kasnije u četvrtak, u 17.30 sati u splitskom HNK održana je komemoracija za novinara Indexa, nekadašnjeg novinara i urednika Feral Tribunea i Slobodne Dalmacije. Komemoraciju je organiziralo Hrvatsko novinarsko društvo.

Od jednog od najboljih novinara, koji je ostavio veliki trag ne samo na novinarskoj, nego i društvenoj sceni u Hrvatskoj, govorima su se oprostili Hrvoje Zovko, Neven Barković, Viktor Ivančić, Dragan Markovina, Drago Bojić i Boris Dežulović.

Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko rekao je da je Matijanić bio jedan od posljednjih Mohikanaca u novinarskom poslu.

- Bio je najbolji novinar svoje generacije. Jasno i glasno poručujem: mi novinari, njegove kolege i prijatelji, nikada nećemo prestati postavljati pitanja dok ne dobijemo sve odgovore i dok netko ne plati za ovo što se dogodilo - rekao je Zovko.

Novinar Viktor Ivančić istaknuo je da je Matijanić bio 'najbolji novinar svoje generacije'.

- Prezirao je mentalitet čopora. Bavio se desakralizacijom svakodnevice, drugim riječima, bio je slobodan čovjek. Bešćutni sistem šutnuo ga je u smrt. Tonski zapis, snimak bezuspješnih pokušaja da se dokopa bolnice... bio je novinar do zadnjeg daha - rekao je Ivančić.

Boris Dežulović naglasio je da je Matijanić, unatoč činjenici da je imao brojeve nekoliko političara i ravnatelja bolnica, bolestan, ipak odlučio zvati Hitnu.

“Očito nije imao prijatelja ni među svojima. U danima koji su prošli nećete pročitati bolju biografiju Vlade od ove koju je napisao splitski kirurg nebitnog imena. Sve što o Vladi trebate znati, sve o njegovo ljudskom I profesionalnom životu stalo je u tih par rečenica ovog Evolucijskog antipoda.

Novinar Vlado Matijanić bio je pogrešan čovjek na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme. Pošten čovjek u 2022. godini. Nije imao koga zvati osim Hitne. Ta rečenica ocrtava mitološkog čovjeka, ljude poput njega, ljude gubitnike koji nemaju koga zvati osim hitne. U svijetu Vlade Matijanića bolesni ljudi zovu hitnu. U stvarnom svijetu, hitna nije medicinska službe već služba za kvazipoštene ljude.

Cijeli život bio je na strani slabijih i otišao je na strani slabijih. Nije imao koga zvati osim hitne? Imao je, itekako. U Vladinom mobitelu memorirano je više doktora nego ih ima Beroš, više ministara nego ih ima Plenković, ali od svih mobitela Vlado je zvao 194.

On je znao da ova država ne radi, zašto je onda zvao 194? Zašto je onda uporno zvao državu? Zato što je do kraja vjerovao. Njegova Andrea predložila mu je da nazovu ravnatelja bolnice. Svatko tko ga je znao može vidjeti njegov izraz lica, izraz gađenja kada je to čuo.

Za Vladu bi zvati nekoga bilo samoubojstvo s predumišljajem. On je to odbijao nagonski. Tražiti pomoć od ravnatelja bolnice bilo je jednako nepristojno kao zvati županijskog pročelnika zbog građevinske dozvole. Nikad niste čuli nekog tako bolesnog da tako pristojno zove dežurnog liječnika.

Ja sam poznavao samo dvojicu tako pristojnih ljudi – jedan je bio Predrag, drugi Vlado.

Vlado je posljednjim telefonskim pozivima pokazao kako bi mogao izgledati svijet. Nimalo metaforički Vlado Matijanić dao je život za ideju boljeg svijeta. Može se smatrati da je umro zbog svojih kvazipoštenih stavova, kaže splitski kirurg nevažnoga imena.

Da je bio neki drugi novinar danas bi bio živ. Vlado nikad nije bio neki drugi novinar. Istinski herojska smrt Vlade Matijanića znači da je takav svijet, njegov svijet, bolji svijet – jedini koji ima smisla.

Dobro sam znao Vladu i previše je volio život da bi ga dao džabe”, rekao je Dežulović u govoru.

Od Matijanića su se oprostili i kolege iz Slobodne Dalmacije: “Naš Veliki Vladimire, tvoj talent, hrabrost, principe, pravednost, dobrotu i smijeh slobode nema šanse da zaboravimo! Što bismo bili bez njih? Iskrena sućut Andreji, obitelji i hrvatskom novinarstvu”.

Podsjetimo, Vladimir Matijanić preminuo je prije tjedan dana nakon što je danima bezuspješno nazivao Hitnu pomoć koja ga je odbila hospitalizirati. Matijanić je, naime, bio pozitivan na koronu, imao je Sjogrenov sindrom i intersticijsku bolest pluća te sumnju na još dvije autoimune bolesti. Njegova životna partnerica Andrea Topić, također Indexova novinarka, na društvenim je mrežama detaljno opisala kako su ona i preminuli Vladimir dan prije i na dan njegove smrti “najmanje deset puta nazivali Hitnu”. Prošli četvrtak i petak Ana i Vladimir su, pokazale su audio snimke, nekoliko puta zvali Hitnu pomoć, tražili savjete i upute. Nakon što su u petak ujutro ipak došli Matijaniću, unatoč Aninu inzistiranju, odbili su hospitalizirati Vladimira, koji je preminuo samo koji sat kasnije. Ministarstvo zdravstva nakon toga je poslalo inspekciju u KBC Split i Hitnu, a DORH je objavio da provodi izvide o cijelom slučaju. Istraga se zatim proširila i na ordinaciju obiteljske medicine gdje se Matijanić liječio. Inspektori navodno traže odgovore na nekoliko pitanja, među ostalim i zašto se Matijanić nije cijepio protiv COVID-a i tko mu je tako savjetovao s obzirom na njegovo zdravstveno stanje.

- Vlado je čitav život pisao o jednoj temi - o bešćutnosti sustava koji nas okružuje i uništava na svim poljima. Taj isti bešćutni sustav njega je šutnuo u smrt - rekao je o njemu kolega Viktor Ivančić.

Satima je molio za pomoć, nitko mu nije pomogao

Jezivi transkripti audio snimaka Matijanića i njegove partnerice Ane splitskoj Hitnoj otkrivaju kako ih je novinar dva dana molio da ga prime u bolnicu, informirao se i tražio savjet. Rekli su mu da je dovoljno mlad, da nije imunokompromitiran i da nema nikakve potrebe za hospitalizacijom. Ubrzo je preminuo.

