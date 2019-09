Tukli ga, tražili novac i prijetili: 'Silovat ćemo ti sestru i curu'

Uskok je objavio u utorak kako su proširili istragu protiv četvorice zatvorenika splitskog zatvora zbog zlostavljanja i iznude drugog zatvorenika.

Nakon što su u ožujku pokrenuli istragu protiv osmorice okrivljenika, a potom još dvaput širili istragu, sada šire istragu protiv četvorice muškaraca (21, 28, 20, 46) zbog sumnji na pokušaj iznude te teške ozljede. Skupina je 'pala' u ožujku zbog sumnji za pokušaj ubojstva, nanošenje ozljeda, oštećenja tuđe tvari, a tad su iz MUP-a i objavili snimke uhićenja.

Sumnja se da su četvrtookrivljeni i jedanaestookrivljeni, kao pripadnici zločinačkog udruženja pod istragom, između 3. i 12. kolovoza prijetili zatvoreniku da će mu silovati djevojku i sestru zatražili od zatvorenika da im plati iznos od 15.000 kuna. Dali su mu rok od tri dana, iako su znali da im ništa ne duguje.

U dogovoru s još dvojicom okrivljenika s kojim su dijelili ćeliju, četvrtookrivljeni ga je tukao. Dovodili su ga do vrata i glavu mu prislanjali na rešetke prozora, gdje ga je jedanaestookrivljeni više puta udario u prolazu pored ćelije.

Muškarac je nakon batina i u strahu za vlastiti život, od majke zatražio da im plati taj iznos. No, kad su dobili to, zatražili su da im plati još 30.000 eura i prepiše pokretninu vrijednu 23.000 eura, te su ga kako bi ga prisilili na to, svakodnevno tukli te ga ponižavali i tako ga prisili da napiše izjavu kojom dvojcu prepušta vlasništvo nad jednom pokretninom, a s njegovog novčanog pologa su kupovali predmete u zatvorskoj kantini vrijedne najmanje 500 kuna koje su zadržali za sebe.

Foto: MUP

Osim toga, u namjeri da ga teško ozlijede, mokrim ručnikom u kome je bila plastična boca s vodom, tukli su ga po glavi i tijelu. Četrnaestookrivljeni ga je udarao u leđa, slabine i prsa, a petnaestookrivljeni u leđa zbog čega je zadobio prijelome rebara.