Turanj zavijen u crno: 'Kažu da je Bepo jurio preko sto na sat'

Pred kućom u Turnju, mjestu između Zadra i Biograda, stoje četiri golobrada momka. Jedan lijepi osmrtnicu svog najboljeg prijatelja na zid.

Plava je jer Josip B. imao je samo 16 godina.

- Ćaća mi je najbolji prijatelj njegovog starog. Cili život se znamo. Skupa smo odrasli... - priča nam momak odmahujući glavom.

Osmrtnica je na zidu i uskoro stiže druga. Nebo je u Turnju olovno sivo. Poginula su dva mlada momka.

Josip B. sjedio je na suvozačevu mjestu u ponedjeljak oko 23 sata kad je vozač, njegov prijatelj Josip Bepo Kadija (20), vozeći prekomjernom brzinom, izgubio kontrolu nad Audijem 6 3.0 TDi.

Audi je probio zaštitnu ogradu odmah poslije zadarskog mosta, kod Jadrolinijine kućice. Silovito se zabio u masivnu “bitvu” za brod, prevrnuo se i pao u more na osam metara dubine. Bepu i prijatelju nije bilo spasa. Krešimir Škara (22) uspio je izroniti i spasiti se, a zadarski liječnici bore se za život Jakova B. (16).

U Turnju smo razgovarali i s obitelji poginulog vozača. Shrvani su.

"Bepo je obožavao brzu vožnju, to nije tajna"

- Rekli su nam da je Bepo vozio preko sto kilometara na sat - rekla nam je Kadijina sestra, no tu nam informaciju jučer nisu mogli potvrditi u policiji, ali su izvijestili da je on prošle godine imao prometnu nesreću s istim automobilom.

Je li Bepo i inače vozio brzo?

Policija je, doduše, demantirala da su se utrkivali Poluotokom, ali utvrdila je da je Audi išao debelo preko limita za gradsku vožnju...

- Uh, je, baš je obožavao brzu vožnju i kad god je mogao vozio je. Nije to nikakva tajna, to znaju svi u Turnju. Žao mi je što je ovako završio. Dobar je momak bio... - rekla nam je jedna mještanka.

Nadzorna kamera s broda: Letjele su varnice

Na snimci s nadzorne kamere broda, koja je u čas počela kružiti Zadrom, vide se muškarac i žena te jedan biciklist koji u zadnji čas izbjegavaju udar.

- Čuo sam jak udarac i vidio da auto “šulja” prema meni, okružen dimom. Bila je to tolika brzina da sam samo izmicao i gledao hoće me-neće me udariti. Udarili su u blatobran moje bicikle i sletjeli u more. Bilo je stravično. Da su bili dva centimetra bliže, i ja bih sad bio s njima - ispričao nam je i dalje šokirani biciklist jučer ujutro, kad je opet došao na mjesto nesreće.

Blatobran je kao dokaz izuzela policija.

Čuli smo da je rekao: 'Trojica su još unutra'

Krešimir Škara, 22-godišnji mladić koji je uspio sam isplivati, od šoka samo šuti, kažu u zadarskoj bolnici.

- On je sam isplivao iz automobila u moru. Dali su mu ruku da se popne na rivu. Čuo sam samo da je rekao ‘Trojica su još unutra’, prije nego su ga odveli djelatnici hitne pomoći. Nitko od nas prisutnih nije skočio u more jer je bilo potpuno crno, ništa se nije vidjelo i duboko je, a auto je jako brzo potonulo, u 30 sekundi. Tragedija nad tragedijama, nisam mogao zaspati do pet ujutro - kazao nam je drugi očevidac nesreće, koji je lovio ribu s obale i taman se spremao poći kući.

Obojica poginulih sportaši

Preživjeli Krešimir Škara igrao je, inače, donedavno košarku za KK Jazine, a sportaši su bili i obojica poginulih - Josip Bepo Kadija te 16-godišnji Josip B.

Četiri godine stariji Kadija bio je jako talentiran rukometaš. Prvo je igrao u RK Biogradu, pa Arbanasima pa je potpisao za PPD Zagreb. Prošlu sezonu u Maksimir Pasteli ga je vodio nekadašnji proslavljeni reprezentativac Zvonimir Bilić.

- Strahovito je napredovao baš prije nego što nas je prekinuo korona virus. A onda su me jutros nazvali. Tragedija... - teškim je glasom, gotovo u suzama govorio Zvonimir Bilić pa nastavio:

- Pred njima bi sigurno bila velika rukometna budućnost. Krasan momak je to bio. Ne mogu vjerovati. Ne mogu...

Kadija i Josip B. zajedno su trenirali i vaterpolo u Croatiji iz Turnja, a 16-godišnji Josip bio je i talentiran nogometaš, kadet biogradskog Primorca.

- Jedan osmijeh ili potez na terenu te obore s nogu... Lažnjaci izluđuju mene, suigrače i protivnike. A jutros tuga. Mučnina. Utakmica je gotova ovdje na Zemlji. Postavljamo pitanja Bogu, sebi..Gledamo u prazno... Vole te tvoji treneri, suigrači i cijeli tvoj klub zauvijek - stoji na Facebook stranici NK Primorca.

- Ovo me sve strašno pogodilo. Da samo znate kako je Josip bio dobar i sjajan dečko. O njemu mogu govoriti samo kroz pohvale. Bio je omiljen u svlačionici. Njegov sam trener u kadetima. Svi su ga suigrači obožavali. Ma, znate kad treneri pričaju one floskule o nogometašima, ali za njega sve dobro baš i vrijedi. Bio je desetka. Baš klasična desetka. Lijep momak, dobar, nogometaš, baš veliki talent. Svojim je potezima izluđivao protivničke igrače. Imao je to u sebi. Baš kao što imaju prave desetke. On je iz nogometne obitelji, otac Krešimir bio mu je nogometaš. Igrao je u prvoj ligi i u nižim ligama. Za Šibenik, Zadar, Gospić, Nehaj - rekao nam je Jurica Knez.