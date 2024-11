Turci mame mlade pacijente, uz estetske operacije plaćen im je let i smještaj: 'Ljudi umiru!'

Britanski plastični kirurzi upozorili su na potencijalne opasnosti povezane s estetskim zahvatima u Turskoj, koji su često znatno jeftiniji od onih u Ujedinjenom Kraljevstvu. Stručnjaci ističu da niske cijene, koje se povremeno svode na samo petinu cijene sličnih operacija u Britaniji, mogu ukazivati na nesigurnu praksu koja uključuje zastarjelu opremu, nedostatak postoperativne njege i nedovoljnu zaštitu pacijenata u slučaju komplikacija, piše Daily mail.

Jedan od primjera je slučaj smrti Janet Savage (54), koja je preminula nakon operacije mršavljenja u Turskoj. Naime, ona je platila samo 2750 funti za operaciju želuca, uključujući let do Turske. To su iznimni niske cijene u usporedbi s britanskim standardima, koji mogu doseći i do 15.000 funti.

No, to nije jedini tragičan slučaj! Hayley Dowell (38) umrla je nakon što je platila 7000 funti za 'premium' paket estetske kirurgije uključujući brazilsko podizanje stražnjice i trbuščić u Turskoj u listopadu 2023.

Turske klinike privlače pacijente iz inozemstva, nudeći 'povoljne pakete' koji uključuju smještaj i let.

Charles Durrant, konzultant plastični kirurg, napominje da je rizik veći jer takve klinike ne koriste najsuvremeniju opremu, a često i ne nude adekvatno osiguranje koje bi pokrilo eventualne komplikacije.

- Dobijete ono što platite - kaže Durrant.

Prema istraživanju, čak četiri od pet pacijenata koji su imali loše iskustvo s operacijama u inozemstvu priznali su da su bili privučeni niskim cijenama, ali su na kraju požalili zbog loših rezultata i komplikacija.

Prema nekim izvještajima, najmanje 25 Britanaca umrlo je tijekom ili nakon operacija u Turskoj posljednjih godina. Sve više pacijenata također se suočava s ozbiljnim zdravstvenim problemima kao što su infekcije ili druge postoperativne komplikacije.