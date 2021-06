Na Sardiniji je preko 40 ljudi optuženo da su s plaža uzeli više od 100 kilograma raznih stvari koje uključuju bijeli pijesak i školjke, javlja BBC. Sardinija je poznata po plažama s cijenjenim bijelim pijeskom koji je od 2017. ilegalno uzimati, s namjerom da se zaštiti okoliš.

No turisti, većinom Europljani, to i dalje rade te ih sada čekaju kazne možda i veće od 20 tisuća kuna. Granična i vojna policija pregledavaju morske i zračne luke te pretražuju internetske stranice za ilegalnu prodaju. Posljednjih dana otkrili su desetke oglasa za prodaju pronađenih na otoku, javlja BBC.

Ove godine su već napisali kazne u visini 100 tisuća kuna, a zaplijenjene "suvenire" su vratili na svoja područja. Na Facebooku djeluje stranica "Sardinia: pokradena i opljačkana" koja podiže svijest o ekološkim prijetnjama ovakvih situacija i upozorava turiste da ne uzimaju pijesak i školjke.

Podižu svijest svima, pa ponekad dobivaju pakete pijeska koje su turisti uzeli na odmorima 1970-ih te su ih odlučili vratiti. Godine 2019. jedan francuski par je htio kući odnijeti 40 kilograma pijeska i kamenčića, ne znajući da je to ilegalno.

Znanstvenik Pierluigi Cocco za BBC je rekao da bi krađa pijeska s vremenom mogla dovesti do smanjena plaža, a samim time će otok biti u opasnosti kada dođe do podizanja razine mora zbog globalnog zatopljenja. Manjak pijeska bi isto tako mogao dovesti do uništavanja sardinijskih plaža koje su se stvarale milijunima godina.