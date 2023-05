Turska prvi put u povijesti ide u drugi krug izbora: 'Ljudi su zbog stresa umirali od srčanih udara'

Prvi krug izbora prošao je vrlo dobro. Jako je dojmljivo u tako velikoj državi imati izbore bez ekscesa, ali su uspjeli u tome. Što se tiče rezultata, to je bilo očekivano. Najveće iznenađenje bi bilo da je Erdogan pobijedio u prvom krugu, ovo ostalo je sve kako se i predviđalo, rekao je vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.

Naime, građani Turske u nedjelju su glasali na redovnim predsjedničkim i parlamentarnim izborima, a birali su između tri predsjednička kandidata te 24 političke stranke i 151 nezavisnog kandidata za novi saziv Velike narodne skupštine koja ima ukupno 600 zastupničkih mjesta. Prema posljednjim podacima, aktualni turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osvojio je 49,4 posto, a opozicijski kandidat Kemal Kilicdaroglu 44,9 posto glasova.

- Drugi krug je novo miješanje karata. Erdogan ima prednost snažnog aparata iza sebe, upravljanja državom. Uz to, Erdogan ima i snažnu kontrolu medija pa je imao pristup svakom domu, dok oporba nije imala tu mogućnost. No unatoč tome, Erdogan nije uspio pobijediti u prvom krugu, iako im je to bilo jako bitno. Sad će početi razne trgovine i dogovori jer je drugi krug nova igra, a bitnu ulogu će imati i treći kandidat Sinan Ogan, koji je bio u stranci Erdoganovih koalicijskih partnera. Uz to, on je podrijetlom Azer pa će njegovi glasovi biti vrlo bitni u drugom krugu - rekao je Avdagić i dodao kako su izbori bili vrlo napeti.

- Velika je bila napetost, ali će politički lideri sigurno sad ići u smirivanje tenzija jer nikome ne odgovara kaos. Bit će zanimljivih poteza, dogovora i pregovora među njima. Uloga predsjednika u Turskoj je golema. Sva moć je doista vezana uz jednog čovjeka - rekao je Avdagić te se osvrnuo na kandidata opozicije.

- Unutar te koalicije je šest stranaka, iako je bilo popularnijih među njima, prvenstveno gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu, mišljenja sam da je Kilicdaroglu najbolji kandidat kojega su mogli postaviti. Naime, njih je povezao program da u Turskoj vrate parlamentarni sustav, a on je kao tranzicijski predsjednik idealan. Ne možete protiv Erdogana postaviti karakterno istog čovjeka, treba biti različiti kandidat i upravo je Kilicdaroglu puno opasniji po Erdogana. S obzirom na trenutačnu situaciji, Kilicdaroglu je izborio golemi rezultat. No bez parlamenta se ne može mijenjati većina, a tamo je Erdogan osvojio najviše mandata - pojasnio je Avdagić.

Nakon drugog kruga, tvrdi Avdagić, mogući su i prosvjedi.

- Turcima je trenutačno primarna briga ekonomija, i to će biti ključno. Ako nova vlast u tom polju sredi stanje i smiri tečaj lire, to će djelovati kao apaurin na društvo, u suprotnom bi moglo biti puno nezadovoljnih. Uz to, imamo ljude s područja pogođenim potresima. Oni će u svakom slučaju biti nezadovoljni obnovom, a tu su još obitelji koje su izgubile najmilije. U tim područjima prosvjedi su najizgledniji, ali isto bi moglo buknuti i u ostalim regijama ako se ekonomski faktori pogoršaju i ne poprave trenutačni - objasnio je Avdagić.

Drugi krug bit će 28. svibnja. A na njima će se sučeliti Erdogan i opozicijski čelnik Kilicdaroglu, socijaldemokrat, koji je već 20 godina na udaru vladajućeg režima. U kampanju je ušao sa sloganom "Bit će sve dobro - Ajmo Turci, ajmo!". Dolazi iz kraja gdje žive alevije, koji, uglavnom, ne odlaze u džamije ni na hadž, žene se ne pokrivaju, njihova učenja im ne zabranjuju konzumiranje alkohola, a tri puta je preživio atentat, jednom su ga htjeli živog zapaliti.

Kandidirao se i za gradonačelnika Istanbula 2009., ali je doživio poraz. No u prvom krugu u Istanbulu dobio je najviše glasova, a upravo će veliki gradovi biti ključni u drugom krugu. Dva birača i promatrač su zbog izbora imali srčani udar od kojega su preminuli, pišu turski mediji. Opozicija trenutačno ima vlast u Ankari i Istanbulu, no Erdogan trenutačno ima oko dva milijuna glasova više u državi koja ima oko 85 milijuna stanovnika te u drugi krug ulazi kao favorit, iako oporba najavljuje pobjedu.

Odaziv građana vrlo je visok i na izbore u prvom krugu izašlo je više od 85 posto građana Turske s pravom glasa. Erdogan u drugi krug ulazi kao favorit, ali oporbeni Kilicdaroglu je osvojio najviše glasova u gradovima.

