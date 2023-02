Turska u Ankari ima vrhunski centar za katastrofe: 'Bili smo na liniji kad ih je krenulo tresti'

Baš sam pričao s kolegama iz Turske kad je udario drugi potres od više od 7 stupnjeva po Richteru. Oni su u Ankari i tresli su se. Nismo dugo pričali, no znam da im je velik kaos, aktivirali su sustav Copernicus te bi uskoro trebali dobiti i snimke, rekao nam je Igor Magdalenić iz Hrvatske udruge kriznog menadžmenta.

Foto: HUKM

Njegov tim je prošle godine posjetio turski AFAD Disaster and Emergency Management Centre, odnosno centar za krizni menadžment. U jednoj dvorani nalaze se predstavnici doslovno svih hitnih službi, kao i predstavnici ministarstava. Zajedno koordiniraju ekipe, a u ponedjeljak ujutro posjetio ih je i sam predsjednik Recep Tayyip Erdogan koji je držao govor.

- Oni su već ujutro imali jako dobru procjenu posljedica katastrofe. Znali su da im je srušeno oko 1700 zgrada, koliko je mrtvih i ozlijeđenih. Jako brzo dolaze do podataka što je važno u planiranju logistike - kaže Magdalenić. Dodao je kako je građevine ovaj drugi jaki potres doslovno dotukao. To je situacija, kaže, kakve smo se mi bojali u Zagrebu. Imali smo sreće, za razliku od njih no Turci su se za takve situacije pripremali najmanje 30 godina.

- On imaju puno više novca od nas i ozbiljno su pristupili problemu. Imaju jasne seizmičke karte i na ugroženom području vi morate imati osiguranje građevina za potrese - kaže Magdalenić. Ono što im trenutno otežava je zimski period. U dijelovima zemlje je jako hladno i ima snijega što će utjecati i na daljnje akcije. Magdalenić je imao i uvid u primjer Plana smanjenja rizika na području Gaziantepa, grada na potresom pogođenom području, koji u svom sastavnom dijelu odmah ima i predviđeni plan obnove. Na fotografiji se vide planirani tipovi građevina građenih na potresom pogođenom području.

Foto: HUKM

- Već sad ju javili stanovništvu da šalju SMS poruke te da ne zovu ljude jer im je mobilna mreža pred pucanjem. Ono što oni imaju, a kod nas ne postoji je poseban direktorat za komunikacije koji koordinira sve službene izjave javnih tijela te se bavi i kontrolom glasina. Jako su brzi u radu i imaju posebnu zadaću u smirivanju situacije - kaže Magdalenić.

Pohvalio je i njihovu organizaciju Crvenog polumjeseca koja je utrenirana i opremljena za najgore katastrofe.

- Imaju 70 mobilnih timova koji su odmah spremni za akciju. Svi su opremljeni satelitskim telefonima pa ne ovise o infrastrukturi. Turska je i velik proizvođač šatora. Mogu ih napraviti 500 dnevno i znam da imaju sam materijal spreman za zbrinjavanje velikog broja ljudi - kaže Magdalenić. Njihov krizni centar također je nešto o čemu naši mogu samo sanjati.

Foto: HUKM

Ono u čemu su posebni jest da koriste umjetnu inteligenciju pri obradi procjene posljedica u planiranju potreba za mobilne timove.





Najčitaniji članci