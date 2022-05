Turski pregovori sa Švedskom i Finskom malo napredovali

Još se ne zna kad će se pregovori nastaviti, rekla su dva izvora.

"To nije lak proces", rekao je za Reuters viši turski dužnosnik u petak. "Moraju poduzeti konkretne korake, koji će biti teški. Nastavit će se dalje pregovarati. No čini se da to neće biti uskoro", dodao je.

Finska i Švedska prošli tjedan su podnijele formalan zahtjev za priključenje u NATO kako bi pojačale sigurnost s obzirom na rusku invaziju na Ukrajinu.

Svih 30 članica NATO-a mora odobriti planove proširenja. No Turska se tome usprotivila uz objašnjenje da nordijske zemlje pružaju utočište ljudima koji su povezani s onim što ona naziva terorističkim skupinama i zato što su zabranile izvoz oružja u Ankaru.

Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu izjavio je u petak kako Turska očekuje da Švedska i Finska poduzmu konkretne mjere i zaustave takvu podršku prije nego što povuče svoje prigovore.

Druga osoba bliska situaciji rekla je da u pregovorima u srijedu nije postignut jasan napredak te da su završili bez vremenskog okvira za nastavak, što povećava izglede da bi se Turska još uvijek mogla protiviti kandidaturi za članstvo kada

NATO održi samit 29. i 30. lipnja u Madridu.

Petosatni razgovori bili su iskreni i uključivali su odvojene sjednice između turskih dužnosnika i kolega iz dviju nordijskih zemalja, nakon čega su slijedili trosmjerni razgovori sa svim stranama, dodao je drugi izvor.

Treći izvor rekao je Reutersu kako su turski dužnosnici umanjili izglede za postizanje sporazuma prije samita u Madridu.

